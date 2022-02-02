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Кассация отклонила жалобу Соболь на приговор к году исправительных работ 12:35
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Мария Захарова уличила главу МИД Британии в незнании географии 12:00
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ 11:52
Украина провела учения на границе с Крымом с применением РСЗО "Ураган" 11:48
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В Петербурге уволят оперативницу, которой сломали руку в дежурной части 11:29
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София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями 11:09
Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun 11:07
Россия в январе нарастила экспорт электроэнергии почти на 18% 11:00
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных 10:48
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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Чем больше вы бескорыстно поможете другим, тем больше вы получите в будущем.

Телец

Не стоит надеяться на удачу, любые рискованные дела приведут к проигрышу.

Близнецы

Ваше упрямство станет причиной невосприимчивости к добрым советам. Это нанесет ощутимый урон вашему престижу.

Рак

Результативность вашего движения вперед будет зависеть от того, насколько вы идете в ногу со временем.

Лев

Старайтесь ограничиться повседневными делами или проблемами, которые не потребуют от вас много сил.

Дева

Большое желание получить все сразу запросто может спугнуть удачу. Вам противопоказана излишняя самоуверенность.

Весы

Попытайтесь творчески осмыслить все проблемы, проанализируйте деловые предложения. Ждите сюрпризов от родных.

Скорпион

Если вас все-таки завалили работой, попробуйте для начала сделать что-то малотрудоемкое.

Стрелец

Необоснованная ревность может разрушить отношения с любимым человеком. Стоит быть более уверенным в своих силах.

Козерог

Подписание важных документов, заключение договоров лучше отложить на вторую половину недели.

Водолей

Чувствуйте разницу между желаемым и действительным. Постарайтесь рассчитать расходы и доходы. Не стремитесь пустить пыль в глаза.

Рыбы

Воздержитесь от решения финансовых проблем. Не делайте крупных покупок.

Общество Ежедневник Гороскоп

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