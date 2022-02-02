Овен

Чем больше вы бескорыстно поможете другим, тем больше вы получите в будущем.

Телец

Не стоит надеяться на удачу, любые рискованные дела приведут к проигрышу.

Близнецы

Ваше упрямство станет причиной невосприимчивости к добрым советам. Это нанесет ощутимый урон вашему престижу.

Рак

Результативность вашего движения вперед будет зависеть от того, насколько вы идете в ногу со временем.

Лев

Старайтесь ограничиться повседневными делами или проблемами, которые не потребуют от вас много сил.

Дева

Большое желание получить все сразу запросто может спугнуть удачу. Вам противопоказана излишняя самоуверенность.

Весы

Попытайтесь творчески осмыслить все проблемы, проанализируйте деловые предложения. Ждите сюрпризов от родных.

Скорпион

Если вас все-таки завалили работой, попробуйте для начала сделать что-то малотрудоемкое.

Стрелец

Необоснованная ревность может разрушить отношения с любимым человеком. Стоит быть более уверенным в своих силах.

Козерог

Подписание важных документов, заключение договоров лучше отложить на вторую половину недели.

Водолей

Чувствуйте разницу между желаемым и действительным. Постарайтесь рассчитать расходы и доходы. Не стремитесь пустить пыль в глаза.

Рыбы

Воздержитесь от решения финансовых проблем. Не делайте крупных покупок.