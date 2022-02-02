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Авторы "Ведьмака" займутся разработкой двух крупнобюджетных игр в этом году

Текст:   Иван Черноусов
02.02.2022,  
14:26
Фото: JANEK SKARZYNSKI/ AFP Фото: JANEK SKARZYNSKI/ AFP
Фото: JANEK SKARZYNSKI/ AFP

Польская студия CD Projekt RED, авторы игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" и Cyberpunk 2077, займутся разработкой двух крупнобюджетных проектов. Об этом рассказал глава компании Адам Кичиньский.

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По его словам, одновременная разработка двух крупнобюджетных игр - стратегическая задача компании на этот год. Кроме того, разработчики намерены расширять персонал для работы над играми и нанимать новых людей в США и Польше.

Глава компании не уточнил, о каких проектах идет речь, но, судя по всему, компания работает над новыми проектами по вселенной "Ведьмака" и Cyberpunk 2077.