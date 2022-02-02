Бюсты российских героев заняли почетное место в белорусском музее

Сохранение исторической памяти белорусы и россияне cвязывают с памятью о тех, кто отстоял страну в годы военного лихолетья. Эта священная память вошла в генетический код народа, об этом свидетельствуют сочинения белорусских школьников: 45 тысяч детских произведений изданы в Минске и подарены Президенту Александру Лукашенко.

А совсем недавно состоялась торжественная передача Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны бюстов Героев Советского Союза генерала армии Василия Маргелова и партизанки Зинаиды Портновой - россиян, вступивших в схватку с немецкими захватчиками на территории Беларуси. Акция прошла в рамках российских проектов "Аллея российской славы" и "Память народа: во имя мира" при активном участии благотворительного фонда, созданного известным белорусским пловцом-паралимпийцем Алексеем Талаем.

В Зал воинской славы музея пришли в этот день ветераны и минские суворовцы, дипломаты и госслужащие.

- Надо знать и изучать наше общее прошлое, чтобы использовать эти знания на благо Родины, передать их будущим поколениям, - убеждена москвичка Людмила Серебрякова, дочь мастера танковых ударов Андрея Серебрякова, ставшего Героем во время финской войны, а погибшего в 1942 году при защите Воронежа. - В нашем Отечестве мужчина всегда был защитником. Для Беларуси, особенно сильно пострадавшей в годы войны, это всегда актуально. Я в прошлом педагог, часто бывала с российскими ребятами в местах боевой славы Беларуси. Брестская крепость, Хатынь - каждый раз ком к горлу подступал, всегда поражались, как же люди такое выдержали?

Примечательно, что мини-бюсты героев Великой Отечественной организаторы акции торжественно вручают ребятам, чьи отцы погибли уже в наше время - в Сирии, других "горячих точках"... Нужно видеть в эти моменты глаза детей, говорит Людмила Серебрякова. Нечто подобное происходило и в Минске, когда символические награды вручали школьникам, суворовцам, написавшим наиболее проникновенные эссе о подвигах предков в годы войны.

- Скульптурные портреты Героев станут важной частью общей экспозиции музея, - сказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. - Передача Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны бюстов Героев, как и издание 45 томов детских эссе о том, какая огромная цена была заплачена за Великую Победу, подтверждают важность этой работы. То, что молодое поколение хранит память о героизме своих предков, позволяет выразить уверенность в том, что наша мирная жизнь находится в надежных руках. Пусть нас услышат те, кто пытается исказить историческую правду: мы этого не позволим! У нас для этого есть все - наша великая история и наше огромное стремление сохранить мир.

Мини-бюсты героев организаторы акции торжественно вручили суворовцам, написавшим наиболее проникновенные эссе о войне. Фото: Алексей Вязметинов

Минский суворовец Артур Косинский - один из тех, кто готовится выполнить эту высокую миссию. Образцовая выправка, отличная учеба... А еще почетная медаль в честь 65-летия суворовского училища, значок парашютиста - все это подтверждает то, что молодой человек серьезно готовится стать настоящим защитником своей Родины.

- Я твердо решил пойти по стопам отца-офицера, - говорит Артур. - Буду поступать в Военную академию, чтобы стать летчиком. Для нас, суворовцев, подвиги героев Великой Отечественной служат конкретным примером любви к Родине.

Живым образцом патриотизма и просто жизненной стойкости может служить деятельность основателя благотворительного фонда паралимпийца Алексея Талая, также присутствовавшего на церемонии в музее.

В юности Алексей подорвался на мине, ждавшей своего часа со времен войны, лишился рук и ног. Но не сломался! Нашел себя в спорте, в служении обществу, воспитывает четверых детей. Никого из присутствовавших на церемонии не оставили равнодушным его слова:

- Мы собрались здесь ради наших дедов и прадедов. Память о них навсегда в наших сердцах. Будем и дальше нести этот огонь, рассказывать о них детям, внукам, правнукам, чтобы помнили: они являются потомками победителей. Потомками тех, кто освободил нас от фашистской чумы. Мы этого никогда не забудем. Надо рассказывать нашим детям и о том, насколько мир коварен. О том, что каждый из нас должен уметь постоять за себя. За свою землю, за свою маму. Так мне говорил дедушка, когда я его спрашивал, зачем он пошел в партизанский отряд: кто защитит нашу страну, маму, младшую сестру, как не я? Мы должны быть сильны и держать строй, иначе сомнут.

В планах сотрудников проекта "Память народа: во имя мира" - очередная патриотическая акция. Речь идет об увековечивании памяти о Докторе Лизе, летевшей в охваченную войной Сирию, чтобы помочь обездоленным детям, и трагически погибшей.

"Мы обязательно приедем в Минск с премьерой документального фильма об этой героической женщине", - заверила представитель проекта Оксана Бондарева.