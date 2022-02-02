Более 46 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение второго февраля

Второе февраля - первый из дополнительных дней, в которые можно написать итоговое сочинение, если не получилось сделать это в основную дату - первого декабря. Например, у кого-то незачет, кто-то не успел дописать, кто-то вовсе не смог прийти по уважительным причинам. Вторая дополнительная возможность будет четвертого мая.

Напомним, успешное написание итогового сочинения (зачет) - допуск для выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации.

Как сообщили в Рособрнадзоре, сегодня итоговое сочинение напишут 46 тысяч участников - выпускников российских школ, а также тех, кто учится в заграншколах. Кроме того, немногим более тысячи ребят в этот день будут писать изложение - это школьники с ограниченными возможностями здоровья.

Начало работ - в 10:00 по местному времени. На все про все - 3 часа 55 минут, а для ребят с ОВЗ - на полтора часа больше. Рекомендуемый объем сочинения - не менее 350 слов, изложения - не менее 200 слов.