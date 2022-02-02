Бронированных "Тигров" с правым рулем подготовили к отправке за рубеж

Четыре десятка специальных бронированных машин СБМ ВПК-233136 "Тигр", выкрашенных в песочный камуфляж, готовы к отправке иностранному заказчику.

Как сообщается на странице ООО "Военно-промышленная компания" в Instagram, эти версии специального транспортного средства выполнены с правым расположением руля и не относятся к продукции военного назначения. Поэтому компания-производитель может осуществлять их поставки за рубеж напрямую.

Как отмечается, при необходимости машины могут быть выполнены в вариантах с пятидверными бронированными корпусами.

На них монтируются системы, способные осуществлять круговой видеообзор обстановки, специальные кресла с антитравматической защитой, инфракрасные осветители и разнообразное другое оборудование, используемое при выполнении служебных задач по поддержанию правопорядка. Машины укомплектованы бронестеклами со встроенными в них бойницами.

На СБМ ВПК-233136 "Тигр" устанавливаются многотопливные дизельные двигатели ЯМЗ-5347-10, мощность 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 километров. Длина - 5700 мм, ширина - 2330 мм, высота - 2400 мм. Дорожный просвет - 400 мм.

Полная масса - 8200 кг, грузоподъемность - 1000 кг. Вместимость - 10 человек.

В январе сообщалось об испытаниях в частях Федеральной службы войск национальной гвардии другой разработки ООО "Военно-промышленная компания" - бронеавтомобиля "ВПК-Урал".

В ноябре прошлого года стало известно о создании на его базе модификации пикапа, которая должна была отправиться на экспорт.