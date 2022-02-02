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02.02.2022 20:30
Рубрика: Общество

Церковная комиссия подтвердила, что "преступление века" было разгадано

Текст: Елена Яковлева
"Преступление века" разгадано. Решение о расстреле царской семьи приняли уральские большевики, согласовав свои действия с центральной властью в Москве. Таковы выводы Комиссии по изучению результатов исследования царских останков, опубликованные сегодня на официальном сайте Московской патриархии.

- Вопрос принадлежности останков, найденных под Екатеринбургом в 1991 и 2007 годах, до сих пор остается одним из самых остродискуссионных, - сказано в преамбуле к выводам Комиссии. - Так случилось, что царственные особы, которым было суждено находиться в центре больших исторических событий и принять мученическую смерть, даже спустя век после своего ухода из жизни по-прежнему остаются в центре ожесточенных споров.
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Более четверти века верующие и атеисты, ученые и обычные люди спорят о том, кто упокоен в Екатерининском приделе Петропавловского собора, чьи останки хранятся в Новоспасском монастыре, чьи кости были извлечены из захоронений на Старой Коптяковской дороге. Путаница и неточности были порождены обстоятельствами, которые привели к расстрелу Царской семьи и последующими попытки уничтожить их останки.

Напомнив, что выводы о подлинности найденных царских останков, сделанные в 1993 году, убедили не всех, не стоявшая все это время на месте наука предложила новые возможности и методы исследований. Они были использованы для повторных исследований, которые проводились в прозрачном режиме и в тесном сотрудничестве с церковной комиссией. Все это вызывает доверие к полученным результатам, сказано в выводах Комиссии.

Результаты новых, максимально объективных исследований, а также расследования СК, закончившего изданием книги "Преступление века", еще раз подтвердили, что так называемы "екатеринбургские останки" - это останки царской семьи и верных им людей.

Заключения экспертов, превышающие порой по объему сотни страниц, уже опубликованы или готовятся к публикации в профильных научных изданиях, имеющихся в открытом доступе.
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Было отброшено несколько мифов, опутавших историю трагической гибели царской семьи. Выяснилось, что решение о расстреле царской семьи приняли местные уральские большевики, но при этом они согласовывали свои действия с центральной властью в Москве.

"Связь с Москвой по вопросу о казни царской семьи не прекращалась. Ответственность за согласование решения этого вопроса была возложена на военного комиссара Ф.И. Голощекина, который считался на Урале основным "центровиком" (некоторые даже называли его "верноподданным Ленина"). Он был хорошо известен лично В.И. Ленину и Я.М. Свердлову и пользовался полным доверием ЦК", - говорится в материалах комиссии.

Быстро организовать суд или убить в случае невозможности суда, вот что было поручено уральским большевикам.

Общество История Царская семья Романовых

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