Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США

Цифры на специальном счетчике национального долга Америки, который установлен неподалеку от Таймс-сквер в Нью-Йорке, впервые в истории перебежали за отметку в 30 триллионов долларов. В пересчете на каждого американца получается более 90 тысяч долларов.

Пандемия COVID-19 подхлестнула и без того астрономические показания счетчиков госдолга США — таких, как этот на остановке в Вашингтоне. Фото: Reuters

Очередную 14-значную отметку госдолг США преодолел на несколько лет раньше запланированного. Когда счетчик впервые установили в 1989 году, сумма заимствований федерального правительства составляла 2,7 триллиона долларов, то есть в 10 раз меньше. Автором идеи стал предприниматель Сеймур Дюрст, пытавшийся обратить внимание на эту проблему. В 2008 году цифры на счетчике преодолели отметку в 10 триллионов долларов, в 2017 году - 20 триллионов.

Америка - абсолютный мировой чемпион по госдолгу, и растет он гораздо быстрее ее экономики. В 1980 году он составлял около 34 процентов от ВНП, в 2000 году - 59 процентов, а сейчас - 128 процентов. Нетрудно заметить, что госдолг США не просто растет, а растет ускоряющимися темпами. В последние годы большой вклад в это внесла пандемия COVID-19. Чтобы погасить спровоцированный ею пожар на рынках, США включили печатный станок казначейства на полные обороты, наводнив экономику деньгами. За два года было выделено около 5 триллионов долларов на поддержку экономики, стимулирование бизнеса, выплату пособий.

Впрочем, пандемия лишь подхлестнула процесс, который шел и до этого. Более того, пока нет никаких причин предполагать, что он замедлится или остановится. Теоретически власти США могли бы обуздать рост госдолга за счет сокращения расходов в федеральном бюджете или повышения налогов. Но эти меры считаются тормозами экономического роста. В сегодняшних условиях, когда политика в США сильно поляризована, обе главных партии не решаются на столь непопулярные шаги.

На словах к сокращению бюджетного дефицита громче призывают республиканцы. Но хотя президент-республиканец Дональд Трамп и обещал решать проблему госдолга, на деле за четыре года его правления (2017-2021) тот вырос на 7 триллионов долларов. Администрация демократа Джозефа Байдена даже не пытается ничего обещать в этом плане. За минувший год он внес в Конгресс несколько законопроектов астрономической стоимости - для поддержки экономики, развития инфраструктуры, увеличения социальных расходов.

Согласно прогнозу журнала Forbes, если госдолг США продолжит увеличиваться нынешними темпами, то к 2029 году он вырастет до 87 триллионов и составит более 277 процентов от ВНП страны.