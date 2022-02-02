Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США

Очередную 14-значную отметку госдолг США преодолел на несколько лет раньше запланированного. Когда счетчик впервые установили в 1989 году, сумма заимствований федерального правительства составляла 2,7 триллиона долларов, то есть в 10 раз меньше. Автором идеи стал предприниматель Сеймур Дюрст, пытавшийся обратить внимание на эту проблему. В 2008 году цифры на счетчике преодолели отметку в 10 триллионов долларов, в 2017 году - 20 триллионов.
Америка - абсолютный мировой чемпион по госдолгу, и растет он гораздо быстрее ее экономики. В 1980 году он составлял около 34 процентов от ВНП, в 2000 году - 59 процентов, а сейчас - 128 процентов. Нетрудно заметить, что госдолг США не просто растет, а растет ускоряющимися темпами. В последние годы большой вклад в это внесла пандемия COVID-19. Чтобы погасить спровоцированный ею пожар на рынках, США включили печатный станок казначейства на полные обороты, наводнив экономику деньгами. За два года было выделено около 5 триллионов долларов на поддержку экономики, стимулирование бизнеса, выплату пособий.
Впрочем, пандемия лишь подхлестнула процесс, который шел и до этого. Более того, пока нет никаких причин предполагать, что он замедлится или остановится. Теоретически власти США могли бы обуздать рост госдолга за счет сокращения расходов в федеральном бюджете или повышения налогов. Но эти меры считаются тормозами экономического роста. В сегодняшних условиях, когда политика в США сильно поляризована, обе главных партии не решаются на столь непопулярные шаги.
На словах к сокращению бюджетного дефицита громче призывают республиканцы. Но хотя президент-республиканец Дональд Трамп и обещал решать проблему госдолга, на деле за четыре года его правления (2017-2021) тот вырос на 7 триллионов долларов. Администрация демократа Джозефа Байдена даже не пытается ничего обещать в этом плане. За минувший год он внес в Конгресс несколько законопроектов астрономической стоимости - для поддержки экономики, развития инфраструктуры, увеличения социальных расходов.
Согласно прогнозу журнала Forbes, если госдолг США продолжит увеличиваться нынешними темпами, то к 2029 году он вырастет до 87 триллионов и составит более 277 процентов от ВНП страны.
Эксперты рассказали, смогут ли США наращивать госдолг бесконечно
Летом 2019 года потолок госдолга США был временно заморожен на два года, то есть правительство фактически не было ограничено в заимствованиях. За это время госдолг вырос с примерно с 22 трлн до 28,4 трлн долларов. С 31 июля прошлого года срок "заморозки" потолка госдолга закончился, и после бурных дискуссий в Конгрессе США он был сначала временно повышен до 28,9 трлн долларов, а в декабре прошлого года - до 31,4 трлн долларов.
Повышения потолка госдолга активно добивался Минфин США, так как без этого он не мог бы размещать новые выпуски гособлигаций для финансирования одобренных госрасходов, что привело бы к техническому дефолту США, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.
С конца 2019 года госдолг США увеличился почти на 7 трлн долларов. Это результат беспрецедетных стимулирующих мер, предпринятых властями США для поддержки населения и бизнеса в период пандемии. В частности, речь идет о нескольких раундах прямых выплат населению, дополнительных пособиях по безработице, финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. "Они действительно позволили американской экономике быстро преодолеть спад и скачок безработицы, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями, однако, значительно ухудшили кредитные метрики США и стали одной из причин рекордной за почти 40 лет инфляции в крупнейшей экономике мира", - констатирует Беленькая.
Если c 1990 по 2007 годы среднее отношение госдолга США к ВВП колебалось вблизи 60%, то в 2013 году оно превысило 100%, а в период пандемии 2020 года, по оценке МВФ, "пробило" 130% ВВП. Это выше уровней долговой нагрузки США после Второй мировой войны, которые ранее считались абсолютными максимумами. Бюджетный дефицит США увеличился с 4,7% в 2019 году до рекордных 15% ВВП в 2020 году и лишь немного снизился с этого уровня в 2021 финансовом году (до 12,4% ВВП).
"Конечно, такие параметры "в нормальной жизни" трудно совместимы со статусом наиболее надежного заемщика мира, в качестве которого пока по-прежнему воспринимаются США. К тому же, США являются эмитентов одной из немногих мировых резервных валют, в которой номинирован госдолг, и эмиссия которой теоретически неограничена, так что вероятность дефолта практически равна нулю - до тех пор, пока в мире доллар остается в этой роли", - подчеркивает Беленькая.
Впрочем, увеличение госдолга США пока компенсируется крайне низкой (по историческим меркам) стоимостью его обслуживания, что обеспечивалось политикой нулевых ставок ФРС и прямым выкупом ФРС гособлигаций в 2020-2021 годах. Это позволяет Минфину США обслуживать и рефинансировать госдолг без проблем. В то же время в долгосрочном плане, с учетом отрицательных реальных доходностей гособлигаций США и начинающегося ужесточения монетарной политики ФРС США, которая может вернуть процентные ставки по доллару к более высоким значениям, ситуация выглядит не столь благополучно.
"Скорее всего, ФРС при повышении ставки придется принимать во внимание не только параметры инфляции и занятости, что непосредственно относится к ее мандату, но также уровень госдолга и бюджетных дефицитов США, так как рост доходности гособлигаций США до 3-4% уже может стать чувствительным с точки зрения увеличения расходов на обслуживание госдолга", - считает Беленькая.
В последующие годы, в связи с завершением антикризисной поддержки американской экономики, предполагается существенное снижение бюджетных дефицитов США, однако, они могут оставаться выше докризисных уровней, особенно с учетом намерений Белого дома добиться утверждения плана экономических реформ Build Back Better размером 1,75 трлн долларов (пока его одобрение заблокировано из-за несогласия даже среди сенаторов-демократов). В частности, высокий уровень госдолга и инфляции вызывают много вопросов о своевременности новых расходов в текущей ситуации.
Впрочем, в истории США госдолг рос не всегда, говорит главный макроэкономист УК "Ингосстрах - Инвестиции" Антон Прокудин. "В XX веке его рост был связан с мировыми войнами, после которых он снижался благодаря жесткой бюджетной политике и одновременно быстрому увеличению ВВП, а после 1980 года рост долга подпитывает экономику США (это один из ключевых компонентов "рейганомики"). Политически неприемлемо для руководства страны сказать своим гражданам, что экономический рост закончен, и теперь будет расти безработица, а не ВВП. Слабеющая экономика США многие годы подпитывается кредитными ресурсами. Если перестать наращивать долги домашних хозяйств и правительства, то экономического роста даже в 1,5-2% ВВП в Соединенных Штатах не будет. И об этом пока мало кто говорит", - подчеркивает эксперт.
По словам Прокудина, до 2021 года печатание денег ФРС не приводило к разгону инфляции и, по официальной версии, и сейчас к нему не приводит. "Однако это не так. Инфляция в 7% лишь отчасти обусловлена разрывами в цепочках поставок и газовым кризисом, а отчасти начала работать избыточная денежная масса в экономике. И это очень опасная тенденция, которая может развиться в постоянную высокую инфляцию, как в 1970-х. Чтобы ее задушить, ФРС придется действовать жестко. Именно такие действия ведомства мы сейчас и наблюдаем", - рассказывает он.
Пределы для накачивания долгом экономики пока не достигнуты, поэтому в целом эта система будет действовать еще немало лет, указывает Прокудин. "Но ключевой фактор, который остановит использование кредитных ресурсов, заключается в необратимом росте процентной ставки. Рост станет необратимым, если инфляция выйдет из-под контроля. Пока она контролируется, рост ставки сменяется спадом на годы, и поэтому можно опять рефинансировать долговые обязательства под мизерные проценты. Как говорит ФРС в лице его главы Джерома Пауэлла, "похоже, что низкие ставки с нами надолго". Как только это станет не так, экономическая система США покатится к сильнейшему кризису", - считает экономист.
По мнению Прокудина, никакого системного способа решения проблемы госдолга нет: либо надо вести консервативную бюджетную политику с постоянным бюджетным профицитом (хотя бы во время роста экономики), либо эта система свалится в дефолты, но, судя по низким процентным ставкам, это произойдет не в текущем десятилетии.
Устойчивость госдолга США является весьма важным параметром для всей мировой экономики и финансовых рынков, поскольку США являются крупнейшей экономикой мира и эмитентом основной мировой резервной валюты, подчеркивает Беленькая. По ее мнению, траектория госдолга США вызывает определенные опасения в долгосрочной перспективе. Впрочем, базовый прогноз МВФ предполагает стабилизацию госдолга по отношению к ВВП на период до 2025 года примерно на уровне 2020 года (130-133% ВВП). "Однако потенциальные новые кризисы в американской экономике, геополитические проблемы могут привести к очередному витку роста госдолга США. Поскольку американский госдолг считается "безрисковым" активом для всего мира, любой потенциальный кризис госдолга США был бы весьма негативен для мировой экономики, с точки зрения цен на сырье, финансовые активы, эффекта "домино" на мировых финансовых рынках и оттока капитала из считающихся более рискованными развивающихся рынков, к которым относится и Россия", - говорит Беленькая.