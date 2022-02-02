Число обращений в службу 122 за неделю выросло на 35%

За неделю число звонков в службу 122 выросло почти на 35%. Рост связан, в первую очередь, с увеличением числа больных COVID-19, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на это, большинство регионов справляются с возросшим объемом. Среднее время ожидания ответа оператора составляет примерно минуту. Но есть субъекты, где показатели не соответствуют нормативам. Основная причина - вовремя не было увеличено число операторов на линии", - отметил Чернышенко.

По словам вице-премьера, федеральные власти готовы помочь регионам в случае техническим проблем.

Чернышенко обратил особое внимание на необходимость решить вопросы дистанционным оформлением больничных листов. Минздрав и Минцифры должны в кратчайшие сроки наладить эту работу, чтобы снизить нагрузку на поликлиники и облегчить жизнь граждан, которые в ряде регионов стоят в очередях на прием к врачу.

Напомним, единая служба 122 была создана во всех регионах по поручению президента Владимира Путина в ноябре 2020 года.