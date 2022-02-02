Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией

Накануне референдума по обновленной Конституции Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с Посланием. Все, кто его слышал, обратили внимание на необычный формат выступления. Послание было выстроено как три вопроса белорусскому народу, касающихся обороноспособности и защиты государства, сохранения суверенитета и независимости, а также инициативной и эффективной работы каждого на благо страны.

Рассуждая над этими принципиальными вопросами, Александр Лукашенко проанализировал актуальные аспекты внешней и внутренней политики, социально-экономические перспективы, вызовы и угрозы, с которыми столкнулась страна. В числе главных приоритетов Беларуси было названо интеграционное, партнерское взаимодействие во всех сферах с Российской Федерацией. Как отметил Президент, партнер номер один для Беларуси - Россия. О каких аспектах союзных белорусско-российских отношений шла речь в Послании?

В торговом обороте России Беларусь занимает четвертое место

Беларусь и Россия последовательно движутся по пути экономической интеграции. Почти половина белорусских товаров экспортируется в Россию. Развивается сотрудничество как на двусторонней основе в рамках Союзного государства, так и в составе интеграционных объединений: Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств. Во внешнеторговом обороте России Беларусь занимает четвертое место. В кооперационных связях задействовано около 7 млн россиян, а с семьями - более 15 млн человек. Но не только и не столько экономика формирует братские отношения. Они гораздо богаче, многограннее, ярче. Первоосновой единства нашей судьбы выступают кровные связи, культурное наследие, историческая память. Мы не просто говорим на одном языке, мы буквально понимаем друг друга с полуслова. Это результат тысячелетней истории наших народов.

Президент Беларуси напомнил о словах своего российского коллеги Владимира Путина, который заявил журналистам, что интеграция между государствами подразумевает прежде всего развитие экономического сотрудничества. Оно должно стать фундаментом отношений. "Это их понимание. И не надо сегодня упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, Беларусь и Россия, будучи независимыми государствами, способны выстроить такую систему сотрудничества, что ей позавидует любое объединение. Глава государства обратил внимание на поддержку со стороны России, которая подставила плечо Беларуси, даже находясь под санкциями.

В конце 2021 года Беларусь и Россия утвердили 28 союзных программ, основная цель которых - создание новых производств и компетенций в ключевых секторах, промышленная кооперация наших стран с формированием устойчивого ядра базовых технологических цепочек.

По самым скромным оценкам, отметил Александр Лукашенко, прирост ВВП Беларуси только за счет интеграции с Россией составит более двух процентов.

На новый уровень выйдет сотрудничество в сферах инвестиций и предпринимательства. Кроме предприятий и бизнеса эффект почувствуют и обычные граждане. Президент добавил, что отношения с Россией закладывают стандарты для работы с государствами - членами ЕАЭС и СНГ.

Беларусь также нацелена на сохранение и расширение сложившихся тесных торгово-экономических и гуманитарных связей с постсоветскими республиками.

Александр Лукашенко отметил, что в отношениях между странами порой возникало недопонимание, но это уже в прошлом: "Я всегда говорил: Беларусь нужна России настолько, насколько Россия нужна нам. Надо выстраивать человеческие, дружеские, братские отношения. Надо связать народы так, чтобы их никто никогда не разорвал". При этом Президент подчеркнул, что Запад должен понимать такую позицию Беларуси. Республика готова развивать отношения и с ним.

Мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая

Много внимания в своем выступлении Александр Лукашенко уделил внешнеполитическим аспектам, тем вызовам и угрозам, которые стоят сегодня не только перед Беларусью, но и Россией, другими странами постсоветского пространства. В частности, проанализировал ситуацию с эскалацией напряженности вдоль границ, в том числе белорусско-польской. Польша издавна пытается реализовать амбиции лидерства в Восточной Европе. Но, по словам Александра Лукашенко, лидерство в Польше понимают не как ответственность и возможность быть связующим звеном в регионе, а как противоборство с Россией, в том числе через вмешательство во внутренние дела ее соседей. Он подчеркнул, что позиция Беларуси однозначна: такая эскалация вдоль границ недопустима.

Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. У украинцев формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам. Александр Лукашенко подчеркнул: для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство". Но мы - родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни - из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции.

Ситуация в Казахстане показала, что не только славянское, но и центральноазиатское братство стало мишенью. Очевидно, что Запад в целях ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства. Должны ли мы во всей этой ситуации реагировать и наращивать свои оборонительные возможности? Ответ очевиден. Александр Лукашенко констатировал: "Хочешь мира - увы, готовься к войне…"

В то же время Глава государства обратил внимание, что белорусы не хотят войны. Мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая. И для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия.

Александр Лукашенко уверен, что нужно более активно развивать взаимодействие с Россией и другими союзниками по ОДКБ. Пример Казахстана показал, насколько оперативно ОДКБ может реагировать на угрозы безопасности на евразийском пространстве. Новая Военная доктрина Союзного государства существенно усилит гарантии мира в нашем регионе. В этой связи необходимо повышать эффективность стратегического сдерживания, проводить совместные мероприятия по оперативной, боевой подготовке в оборонительных целях.

Тем временем

Братские отношения Беларуси и России никто с Запада не сможет разорвать, заявил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. "То, что разговор о будущем экономическом, социальном, политическом развитии Беларуси обозначен как будущее совместно с братской Россией, отношение с которой не может разорвать никто с Запада, это отрадно, значимо, дорого", - сказал Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что Беларусь и Россия сами определяют "свои пути, шаги навстречу друг другу, конкретные ориентиры".

"У нас разные паспорта, но у нас совершенно одинаковые права на рынке труда, право приехать в гости, право лечиться, поправить здоровье, получить новое образование и ощущать себя гражданами Отечества от Бреста до Владивостока", - сказал Государственный секретарь Союзного государства.