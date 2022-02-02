COVID-19 при новом штамме легче, чем при "дельте"

При заражении "омикроном" у заболевших в основном поражаются верхние дыхательные пути, а в легкие новый штамм не проникает. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

COVID-19 продолжает мутировать, приобретая новые формы, адаптируясь к организму человека. Как результат эволюции, заболевание, вызванное "омикроном", в большинстве случаев протекает легче, - об этом говорят наблюдения зарубежных и российских ученых и клиницистов. "В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус потерял один из рецепторов, который обеспечивал его способность проникать в легочную ткань", - рассказала Попова (цитата по РИА Новости). При этом рано делать выводы о том, что заболевание стало "безобидным". Нельзя пока говорить, что новый штамм не вызовет постковидного синдрома, других опасных осложнений, поскольку прошло еще слишком мало времени с момента появления "омикрона", заключила Попова.

Новая инфекция протекает часто с симптомами гриппа. Но лечение при гриппе и коронавирусе разное. Главный риск при COVID-19 - возможное образование тромбов, а грипп, наоборот, может сопровождаться кровотечением, поэтому важно дифференцировать заболевания при диагностике. "Важно не перепутать (инфекции) и не переназначить разные лекарства", - пояснила Анна Попова. Поэтому сейчас и службы скорой помощи, и приемные отделения в стационарах обеспечивают экспресс-тестами на коронавирус - чтобы дифференцировать инфекции, отличить COVID-19 от гриппа или банальной ОРВИ.

Пояснила глава Роспотребнадзора и причину, по которой меняются требования к достижению коллективного иммунитета: сейчас специалисты говорят, что при распространении "омикрона" должно быть иммунизировано (то есть привито или переболело) не менее 90% населения. "Сначала мы говорили, что достаточно 60% иммунизированных, потому что скорость передачи самого первого варианта - уханьского - была небольшой. Потом говорили о 80%, - отметила Попова. - Сейчас стало совершенно очевидно, что, во-первых, иммунитет утрачивается через какое-то время у переболевших. И поскольку контагиозность, заразность "омикрона" достигла практически максимальных уровней из всех известных нам коронавирусов, то и уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%". Сегодня же, по данным Роспотребнадзора, коллективный иммунитет в стране составляет более 64% - эта цифра постоянно меняется, потому что люди продолжают заболевать, делать прививки и ревакцинироваться.

Коронавирус, как свидетельствуют практически все специалисты, останется в людской популяции. Поэтому вакцинация против COVID-19 будет нужна и после завершения пандемии. Ученые работают над созданием вакцины, защищающей сразу от нескольких штаммов вируса. "На примере гриппа: в сегодняшней квадривалентной вакцине, очень хорошей российской, заложено четыре варианта вируса, два - гриппа "А" и два - гриппа "Б". Если мы говорим о коронавирусе, то мы уже имеем как минимум три значимых варианта,три штамма. И если они будут, циркулируя, менять друг друга, как при гриппе, нужно это учесть и сделать поливалентную вакцину. Ученые над этим работают", - подчеркнула Попова. При этом среди заболевших, у которых подтвержден "омикрон", 70% не были привиты и не болели ранее. Это говорит о том, что полученный ранее иммунитет дает защиту и от нового штамма. Среди тех, кто заболел повторно, большинство болело больше года назад, это также в основном непривитые.

Рано говорить, что новый штамм "безобиден" и не вызывает серьезных осложнений

Интересный момент: при ревакцинации ученые в Европе предписывают менять препарат. "В России позиция такая не формулировалась, пока мы руководствуемся рекомендациями минздрава, которые позволяют ревакцинироваться любым (зарегистрированным в стране) препаратом", - сказала Попова.

Кстати

В редакцию "РГ" поступают вопросы от читателей по поводу сокращения сроков карантина в связи с коронавирусом. В каких случаях время изоляции сокращается до 7 дней или соблюдение карантина вообще отменяется?

"Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания) - это правило вступило в силу с 26 января", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Это следует из последней редакции Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Изменения и вступили в силу 26 января 2022 года.

В документе указано, что "изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания".

Что касается людей, у которых подтвердилась инфекция, им для выхода на работу нужно дождаться отрицательного теста и решения врача. "Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет", - пояснила Анна Попова.

Срок карантина, который на прошлой неделе был сокращен с 14 до 7 дней, предусмотрен только для контактных.

Тем временем

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию и хорошо переносится. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами независимо от мутаций вируса. "Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала она. ФМБА направило в минздрав данные для регистрации "Конвасэла" 16 декабря. Скворцова ожидает, что регистрация вакцины будет завершена до конца первого квартала 2022 года.

"Конвасэл" станет четвертой разновидностью вакцин отечественного производства против COVID-19.

Подготовил Алексей Любовецкий