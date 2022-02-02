COVID-19 при новом штамме легче, чем при "дельте"

Новости

МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE 20:39
Минпромторг сообщил о росте промышленности в России в 2021 году 20:29
Фрагмент "Поцелуя" Климта можно будет купить в виде NFT-токена 20:02
Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Виборгом" 19:50
"Газпром" подал в суд на польскую нефтегазовую компанию PGNiG 19:49
Пентагон подтвердил подлинность опубликованных в Pais документов 19:45
Названы первые участники нового сезона шоу "Звезды в Африке" 19:45
Александр Масляков заболел коронавирусом 19:33
Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы 19:24
Суд продлил арест стрелявшему в столичном МФЦ Сергею Глазову 19:23
Прокуроры вскрыли хищения более 800 млн рублей при оборудовании "Сапсанов" интернетом 19:20
В Минске пояснили ситуацию с избирательными участками за рубежом 19:13
Антонов рассказал, на каких условиях президент России продолжит диалог с США 19:06
Пентагон: Направленные в Европу силы не предназначены для боевых действий 18:48
Новак: Россия в марте восстановит добычу нефти на 90% от уровня до пандемии 18:45
"Спартак" сыграл вничью с "Ригой" на сборе в ОАЭ 18:44
Минск запретил транзит литовских товаров по своей территории 18:26
Мишустин учредил премию правительства в области культуры 18:13
Попова: "Омикрон" вызывает пневмонию в 6,5% случаев 17:51
Сборная России по футболу сыграет стыковые матчи на стадионе "Динамо" 17:37
В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID 17:22
Сериал "И просто так" стал самым популярным в "Амедиатеке" 17:22
Попова: Заболеваемость COVID-19 быстрее всего растет среди подростков 17:18
CNN: Байден одобрил размещение дополнительных войск в Восточной Европе 17:17
В WhatsApp появится важная функция 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 20:30
Рубрика: Общество

COVID-19 при новом штамме легче, чем при "дельте"

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
При заражении "омикроном" у заболевших в основном поражаются верхние дыхательные пути, а в легкие новый штамм не проникает. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

COVID-19 продолжает мутировать, приобретая новые формы, адаптируясь к организму человека. Как результат эволюции, заболевание, вызванное "омикроном", в большинстве случаев протекает легче, - об этом говорят наблюдения зарубежных и российских ученых и клиницистов. "В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус потерял один из рецепторов, который обеспечивал его способность проникать в легочную ткань", - рассказала Попова (цитата по РИА Новости). При этом рано делать выводы о том, что заболевание стало "безобидным". Нельзя пока говорить, что новый штамм не вызовет постковидного синдрома, других опасных осложнений, поскольку прошло еще слишком мало времени с момента появления "омикрона", заключила Попова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Минздраве назвали недостаточными темпы вакцинации от COVID

Новая инфекция протекает часто с симптомами гриппа. Но лечение при гриппе и коронавирусе разное. Главный риск при COVID-19 - возможное образование тромбов, а грипп, наоборот, может сопровождаться кровотечением, поэтому важно дифференцировать заболевания при диагностике. "Важно не перепутать (инфекции) и не переназначить разные лекарства", - пояснила Анна Попова. Поэтому сейчас и службы скорой помощи, и приемные отделения в стационарах обеспечивают экспресс-тестами на коронавирус - чтобы дифференцировать инфекции, отличить COVID-19 от гриппа или банальной ОРВИ.

Пояснила глава Роспотребнадзора и причину, по которой меняются требования к достижению коллективного иммунитета: сейчас специалисты говорят, что при распространении "омикрона" должно быть иммунизировано (то есть привито или переболело) не менее 90% населения. "Сначала мы говорили, что достаточно 60% иммунизированных, потому что скорость передачи самого первого варианта - уханьского - была небольшой. Потом говорили о 80%, - отметила Попова. - Сейчас стало совершенно очевидно, что, во-первых, иммунитет утрачивается через какое-то время у переболевших. И поскольку контагиозность, заразность "омикрона" достигла практически максимальных уровней из всех известных нам коронавирусов, то и уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%". Сегодня же, по данным Роспотребнадзора, коллективный иммунитет в стране составляет более 64% - эта цифра постоянно меняется, потому что люди продолжают заболевать, делать прививки и ревакцинироваться.

Коронавирус, как свидетельствуют практически все специалисты, останется в людской популяции. Поэтому вакцинация против COVID-19 будет нужна и после завершения пандемии. Ученые работают над созданием вакцины, защищающей сразу от нескольких штаммов вируса. "На примере гриппа: в сегодняшней квадривалентной вакцине, очень хорошей российской, заложено четыре варианта вируса, два - гриппа "А" и два - гриппа "Б". Если мы говорим о коронавирусе, то мы уже имеем как минимум три значимых варианта,три штамма. И если они будут, циркулируя, менять друг друга, как при гриппе, нужно это учесть и сделать поливалентную вакцину. Ученые над этим работают", - подчеркнула Попова. При этом среди заболевших, у которых подтвержден "омикрон", 70% не были привиты и не болели ранее. Это говорит о том, что полученный ранее иммунитет дает защиту и от нового штамма. Среди тех, кто заболел повторно, большинство болело больше года назад, это также в основном непривитые.

Рано говорить, что новый штамм "безобиден" и не вызывает серьезных осложнений

Интересный момент: при ревакцинации ученые в Европе предписывают менять препарат. "В России позиция такая не формулировалась, пока мы руководствуемся рекомендациями минздрава, которые позволяют ревакцинироваться любым (зарегистрированным в стране) препаратом", - сказала Попова.

Кстати

В редакцию "РГ" поступают вопросы от читателей по поводу сокращения сроков карантина в связи с коронавирусом. В каких случаях время изоляции сокращается до 7 дней или соблюдение карантина вообще отменяется?

"Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания) - это правило вступило в силу с 26 января", - пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС
Михаил Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах России

Это следует из последней редакции Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Изменения и вступили в силу 26 января 2022 года.

В документе указано, что "изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания".

Что касается людей, у которых подтвердилась инфекция, им для выхода на работу нужно дождаться отрицательного теста и решения врача. "Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет", - пояснила Анна Попова.

Срок карантина, который на прошлой неделе был сокращен с 14 до 7 дней, предусмотрен только для контактных.

Тем временем

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергию и хорошо переносится. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами независимо от мутаций вируса. "Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", - сказала она. ФМБА направило в минздрав данные для регистрации "Конвасэла" 16 декабря. Скворцова ожидает, что регистрация вакцины будет завершена до конца первого квартала 2022 года.

"Конвасэл" станет четвертой разновидностью вакцин отечественного производства против COVID-19.

Подготовил Алексей Любовецкий

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Замглавы МИД РФ Грушко: Решение США о переброске военных в Европу - деструктивный шаг
Попова: В России выявлен более заразный подвид "омикрона" - ВА.2
МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE
Эксперты Bloomberg: Страны Ближнего Востока не компенсируют российский газ для Европы
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым