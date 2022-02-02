Для армии закупят более 3 тысяч пистолетов "Удав"

Минобороны России переходит от закупок небольшого количества новейшего самозарядного пистолета "Удав" к его серийным поставкам в Вооруженные силы России.

Со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе страны РИА Новости сообщило, что в течение трех ближайших лет армия получит более 3 тысяч таких пистолетов. По данным источника, основные отгрузки состоятся в нынешнем году. Называется даже примерная сумма контрактов - 300 миллионов рублей. Это в общем-то подтверждает информацию о закупке крупной партии "Удавов", которую ранее анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Приобретать новое стрелковое оружие планируют в двух вариантах. Для основной массы офицеров закупят базовую версию пистолета - 6П72. А на вооружение подразделений спецназа пойдет его вариант в модификации 6П72-1 со съемным глушителем, комбинированными целеуказателями видимого и инфракрасного спектра. Уже известно, что, к примеру, дислоцированный в Новосибирской и Самарской областях спецназ Центрального военного округа впервые получит "Удав" до конца нынешнего года.

Разработали этот 9-миллиметровый самозарядный пистолет в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. В ходе испытаний он показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе при экстремально низких (до минус 50 градусов Цельсия) и высоких температурах (до плюс 70). "Удав" будет одинаково эффективен как в песках Сахары, так и во льдах Арктики.

Пуля "Удава" пробивает с75 метров бронежилеты и каски второго класса защиты

Он имеет относительно небольшую массу - 780 граммов в неснаряженном виде, 980 - в снаряженном. Вместимость магазина - 18 патронов, что почти в два раза больше, чем у пистолета Макарова. В "Удаве" используются российские патроны калибра 9х21 мм. Эффективная дальность его стрельбы достигает 100 метров. Выпущенная из этого пистолета пуля пробивает с 75 метров бронежилеты и каски второго класса защиты. Как утверждают специалисты, более мощного пистолета такого калибра в мире нет. Конструкторам удалось решить почти неразрешимую задачу - в габаритах и массе, не сильно превышающих пистолет Макарова, они добились мощности выстрела, намного превосходящей ту, что характерна, скажем, для значительно большего по размерам и калибру "Кольта".

Еще одно несомненное преимущество "Удава" заключается в том, что стрелку нет нужды считать количество выпущенных пуль. Особая конструкция магазина этого пистолета позволяет визуально и на ощупь определить, сколько в нем осталось патронов.