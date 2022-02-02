Долги "двойника" из уральского Златоуста вынудили сибирячку сменить паспорт

Жительница Новосибирска с весьма распространенной "маршальской" фамилией Жукова решила сменить ее из-за претензий со стороны госорганов, коллекторов и коммерческого банка.

На прошлой неделе Светлана получила паспорт с девичьей фамилией своей мамы - Дивеева. Виной такой фамильной "реформы" стали долги полной тезки, которая живет в уральском Златоусте и уже девять лет портит жизнь сибирячке. Светлане, ничем не запятнавшей себя перед финансовыми организациями, без объяснений отказывают в кредите, со счетов нет-нет, да снимают деньги и даже в ЗАГСе путают данные.

О том, что в далекой Челябинской области у нее есть тезка, Светлана впервые узнала в 2013 году. Оказалось, у женщин совпадают не только имя-фамилия-отчество, но и дата рождения. Тогда сотрудники Росреестра, оформлявшие по просьбе жительницы Новосибирска документы, вдруг сообщили, что в ее собственности числится треть квартиры в Златоусте. Хотя в славном промышленном городе сибирячка не бывала никогда. В учреждении извинились, справку переделали.

- Но спустя почти два года, в марте 2015-го, позвонил мужчина, по всей видимости, коллектор. Настойчиво потребовал вернуть банку долг - довольно большую сумму в 360 тысяч рублей, - рассказывает Светлана. - Я вспомнила об истории с Росреестром, объяснила, в чем может быть путаница, и на том конце провода пообещали все проверить. Вряд ли они что-то проверяли, потому что звонки продолжились. Это было изнурительно, звонили ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Сегодня Светлана числится в реестре самозанятых и занимается пошивом одежды. А в то время она трудилась на железной дороге, и вся смена становилась свидетелем того, как ей приходится по телефону оправдываться перед очередным коллектором. Через несколько месяцев угасла всякая надежда на то, что в банке разберутся. Пришлось идти в отделение.

- Клерк принял заявление с неохотой. Намекал на то, что лучше бы я деньги банку вернула, а не пыталась выкрутиться, - вспоминает Светлана. - Сотруднику было легче поверить цифровой базе данных, чем живому человеку с документами.

В итоге все выяснили, но в декабре прошлого года "тень" Светланы из Златоуста вновь дала о себе знать. В личный кабинет госуслуг пришло оповещение, что на сибирячке "повис" очередной долг, теперь речь шла о налоговой пошлине. Сумма небольшая, 250 рублей, однако ситуация вновь заставила женщину волноваться. Ведь госуслуги подразумевают идентификацию пользователя не только по имени-фамилии, но и по ИНН, паспортным и прочим данным. Как оказалось, "система", уже прочно записавшая Светлану в должники, игнорирует эту информацию. Причем это касается и самих ведомственных служащих, и цифровых платформ. Очередная задолженность может всплыть в любой момент, справка из банка могла бы быть хоть каким-то доказательством непричастности.

В связи с новой задолженностью Светлана получила от судебных приставов два постановления. В одном перечислялись три денежных счета, с которых могут быть списаны деньги в счет неуплаты пошлины. При этом реквизиты двух из них принадлежат сибирячке, а вот третий, по всей видимости, жительнице Челябинской области. То есть в официальном документе должника не просто перепутали, а "слепили" из двух человек. Обе карты обладательницы "двойника" до выяснения обстоятельств заблокировали.

Светлана из Новосибирска (на фото) "унаследовала" кредитную историю Светланы из Златоуста, с которой даже не знакома. Фото: Никита Зайков

Не менее примечательным было и второе постановление: о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. В этой бумаге был указан лишь один автомобиль, оформленный, опять же, на Светлану Жукову из Новосибирска. Женщине пришлось звонить в Златоуст и вновь доказывать, теперь уже судебным приставам, что она ни при чем. Собеседница все проверила, разблокировала карты, извинилась и пообещала внести данные сибирячки в некий реестр "двойников". Правда, пристав уточнила, что если она покинет свою должность и на ее место придет другой человек, есть вероятность, что история повторится.

- А если в следующий раз машину отберут? - задается вопросом Светлана. - К тому, что мне отказывают в кредите, я уже привыкла - ни мебель, ни технику таким образом не купить. В Сети мне удалось найти четыре банковских источника, которые указывали, что у меня плохая кредитная история. А если захочется сменить статус с самозанятой на ИП, например? Я не уверена, что получится. Вот и решила поменять фамилию. Так даже в ЗАГСе, когда подавала соответствующее заявление, работница при мне открыла базу данных и говорит: "У вас трое детей, вы два раза были замужем, все верно?" А я на самом деле воспитываю двух девочек и счастлива в единственном браке. Девушка зашла в местную, новосибирскую базу и там нашлись мои настоящие данные. Пришлось лишний раз просить, чтобы в новый паспорт не внесли чего-то лишнего.

Получается, с одной стороны, ведомственные и коммерческие структуры докладывают о все расширяющихся цифровых возможностях и переходе на электронные платформы документооборота. А с другой - банальное совпадение даты и имени породило ошибку, которая годами преследует человека.

По словам адвоката Николая Потапова, судебные приставы, например, периодически запрашивают и вносят в свои базы данные из системы ЗАГС о смене фамилий. И конечно, пользуются ими при вынесении постановлений о взыскании. То есть и человек с новым паспортом может быть ошибочно занесен в должники, если по его прежней фамилии был "двойник". Банки же особо не вникают в подробности и спешно исполняют требования приставов, поскольку любая проволочка для них может вылиться в серьезные штрафы.

- Уже есть некоторые законодательные решения, но, к сожалению, они половинчатые, - отмечает эксперт. - Например, весной 2020 года частично начали работать изменения в Закон "Об исполнительном производстве", которые расширяют перечень сведений, вносимых в исполнительные листы. Так, в отношении гражданина-должника теперь необходимо указать не только ФИО, год и место рождения, но и один из идентификаторов. Это может быть номер СНИЛС, ИНН, данные паспорта или водительского удостоверения. И например, при взыскании долга банком по кредиту исполнительный лист уже должен оформляться именно таким образом. Однако действие этой новеллы для определенных субъектов, таких как управляющие компании, коммунальщики и мусорные операторы, уже три раза приостанавливалось. Сейчас мораторий снова продлен до 1 июля 2022 года.

Более того, упомянутые изменения почему-то не распространяются на судебные приказы, которых в нашей стране выдается огромное количество, а также на постановления самого судебного пристава-исполнителя.

- Допустим, приставу пришел четко оформленный по новым требованиям исполнительный лист, - поясняет Николай Потапов. - Но в процессе своей деятельности он вынес постановление, которым обратил взыскание на денежные средства должника в банке, а ИНН или номер паспорта указать забыл. И кредитная организация, получив такое постановление, вполне может ошибиться и заблокировать денежные средства полного тезки должника. Пока наш законодатель не предусмотрит необходимость наличия безусловно идентифицирующих сведений во всех исполнительных документах, полные тезки должников будут страдать.

Кстати

При возникновении ошибочной задолженности юристы советуют незамедлительно обратиться на "горячую линию" регионального управления ФССП с описанием ситуации, а также отправить заказным письмом жалобу с приложением копии паспорта, ИНН или СНИЛС. Судебный пристав обязан будет идентифицировать "двойника" и отменить необоснованно принятые меры в отношении его имущества. Кроме того, в интернет-приемной ФССП России создан новый вид обращений для "граждан-двойников". На рассмотрение жалобы, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня.