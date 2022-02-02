Эксперт рассказала, какие комиссии банки не имеют права брать

Новости

Слуцкий: США сводят переговоры по безопасности к мифу о вторжении на Украину 02:20
Во Франции со 2 февраля отменят ряд коронавирусных ограничений 01:15
"Зенит" в гостях обыграл "Басконию" в Евролиге 01:00
Посол РФ рассказал, какое оружие Лондон поставляет Киеву 00:50
В США ученик погиб в результате стрельбы возле школы 00:40
Премьер-министр Молдавии заразилась COVID-19 00:35
Руководство "ПСЖ" сообщило Почеттино, что летом он покинет клуб 00:14
В США задержан злоумышленник, устроивший стрельбу в колледже 00:10
Небензя: Минские соглашения должны исполняться всем пакетом 01.02.2022
Небензя счел провокацией заседание СБ ООН по Украине 01.02.2022
Названы кожные симптомы, которые могут свидетельствовать об "омикроне" 01.02.2022
Гринвуд повторно арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийства 01.02.2022
Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 01.02.2022
Постпред РФ в ООН: Россию не надо выставлять стороной Минских соглашений 01.02.2022
Небензя: Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе 01.02.2022
Видео: Трусова и Щербакова заселились в олимпийский отель 01.02.2022
Небензя: Лавров не посетит Нью-Йорк в ходе председательства РФ в СБ ООН 01.02.2022
В ВОЗ назвали три признака скорого улучшения ситуации с пандемией 01.02.2022
Постпред РФ в ООН: Российских войск на границе с Украиной нет 01.02.2022
Патриарх Кирилл: Церковь старается сблизить христиан Востока и Запада 01.02.2022
РПЦ: Участие в войне для защиты близких не запрещается Церковью 01.02.2022
В ОПЕК+ ждут превышения "доковидного" уровня спроса на нефть в 2022 году 01.02.2022
Премьер Венгрии Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 01.02.2022
Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 01.02.2022
Легойда: Многие ученые пришли к вере в Бога благодаря науке 01.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказала, какие комиссии банки не имеют права брать

Текст: Роман Маркелов
Несмотря на то, что за последние годы законодательство ужесточило требования к банкам, микрофинансовым и другим кредитным учреждениям, некоторые организации все еще используют запрещенные комиссии. Чаще всего они встречаются в виде скрытых платежей, о наличии которых потребитель узнает только после подписания договора. О том, как их распознать и что делать, если с вас взяли незаконную комиссию, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, незаконны комиссии, которые являются неотъемлемой частью оказываемой банком услуги. Например, комиссии за рассмотрение заявки на выдачу кредита, его предоставление, перечисление средств на счет заемщика, открытие и ведение ссудного счета (банковский счет для перечисления кредитных средств открывается только на срок действия кредитного договора, поэтому начисление комиссии за это незаконно), информирование о задолженности; комиссия за досрочное закрытие кредитного договора; комиссия за выдачу личных денежных средств в кассе банка, перечисляет Дайнеко.

Фото: Алексей Бурло/РГ
Сбербанк запустил функцию проверки онлайн-переводов доверенным лицом

В целом Гражданским кодексом предусмотрены лишь следующие виды комиссий (оплаты) - это проценты за пользование кредитом, проценты на сумму вклада, а также плата за услуги банка по совершению операций с деньгами на счете, говорит эксперт. Законным будет и списание платы за конвертацию валюты, снятие наличных в стороннем банке или с кредитной карты, а также за перевод денег (например, при переводах с кредитной карты). "Чтобы не платить комиссию при переводах с карты на карту в другом банке, можно использовать Систему быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении. Минимальный суточный лимит на такие переводы - 150 тысяч рублей. В месяц без комиссии с помощью СБП можно перевести в общей сложности 100 тысяч рублей и выше. Зависит от условий конкретного банка", - советует Дайнеко.

Нередко скрытые комиссии появляются без нарушений законодательства, но из-за невнимательности потребителя или заблуждения, неполноты доведенной информации. Все дополнительные неожиданные платежи такого рода чаще всего относятся к навязанным услугам: платежам по добровольному страхованию, смс-информированию, предоставлению справок и выписок расчетного счета, юридическому сопровождению, консультированию, "теледокторам" и т.п.

Что делать, чтобы избежать лишних комиссий

Рассмотреть несколько предложений банков, чтобы выбрать для себя наиболее подходящее.

Внимательно прочитать текст договора непосредственно в банке (лучше заранее) до момента его подписания. Попросить разъяснения по всем возникшим вопросам и тем пунктам договора, которые вызывают сомнение.

Если это кредитование, попросить составить график погашения кредита и уточнить его полную стоимость с учетом переплаты за весь период. Уточнить условия досрочного погашения, размер штрафных санкций, способ внесения ежемесячных платежей.

Заранее проанализировать, какие именно дополнительные услуги могут быть полезны, а от каких нужно отказаться (либо приобрести услугу позже, если понадобится).

При приобретении дополнительной услуги выяснить алгоритм ее оплаты, способы отказа и возврата средств.

Что делать, если неправомерно списали комиссию

1. Собрать документы, подтверждающие факт взимания комиссии (договор, банковская выписка).

2. Обратиться с претензией в финансовую организацию. В претензии изложить доводы о незаконности и/или необоснованности списания комиссии.

3. В случае отказа (или бездействия по претензии) у потребителя есть право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и Центральный банк России.

Экономика Финансы Банки Правительство Минфин

Главное сегодня

Россия жестко поставит вопрос в ООН о выполнении Минских соглашений
Лавров: Запад забывает о принципе неделимости безопасности
Минтруд: Работодателям рекомендовано перевести максимум персонала на "удаленку"
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%
Норвежский суд отказал Брейвику в досрочном освобождении
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году