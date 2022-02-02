Эксперт рассказала, какие комиссии банки не имеют права брать

Так, незаконны комиссии, которые являются неотъемлемой частью оказываемой банком услуги. Например, комиссии за рассмотрение заявки на выдачу кредита, его предоставление, перечисление средств на счет заемщика, открытие и ведение ссудного счета (банковский счет для перечисления кредитных средств открывается только на срок действия кредитного договора, поэтому начисление комиссии за это незаконно), информирование о задолженности; комиссия за досрочное закрытие кредитного договора; комиссия за выдачу личных денежных средств в кассе банка, перечисляет Дайнеко.
В целом Гражданским кодексом предусмотрены лишь следующие виды комиссий (оплаты) - это проценты за пользование кредитом, проценты на сумму вклада, а также плата за услуги банка по совершению операций с деньгами на счете, говорит эксперт. Законным будет и списание платы за конвертацию валюты, снятие наличных в стороннем банке или с кредитной карты, а также за перевод денег (например, при переводах с кредитной карты). "Чтобы не платить комиссию при переводах с карты на карту в другом банке, можно использовать Систему быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении. Минимальный суточный лимит на такие переводы - 150 тысяч рублей. В месяц без комиссии с помощью СБП можно перевести в общей сложности 100 тысяч рублей и выше. Зависит от условий конкретного банка", - советует Дайнеко.
Нередко скрытые комиссии появляются без нарушений законодательства, но из-за невнимательности потребителя или заблуждения, неполноты доведенной информации. Все дополнительные неожиданные платежи такого рода чаще всего относятся к навязанным услугам: платежам по добровольному страхованию, смс-информированию, предоставлению справок и выписок расчетного счета, юридическому сопровождению, консультированию, "теледокторам" и т.п.
Что делать, чтобы избежать лишних комиссий
Рассмотреть несколько предложений банков, чтобы выбрать для себя наиболее подходящее.
Внимательно прочитать текст договора непосредственно в банке (лучше заранее) до момента его подписания. Попросить разъяснения по всем возникшим вопросам и тем пунктам договора, которые вызывают сомнение.
Если это кредитование, попросить составить график погашения кредита и уточнить его полную стоимость с учетом переплаты за весь период. Уточнить условия досрочного погашения, размер штрафных санкций, способ внесения ежемесячных платежей.
Заранее проанализировать, какие именно дополнительные услуги могут быть полезны, а от каких нужно отказаться (либо приобрести услугу позже, если понадобится).
При приобретении дополнительной услуги выяснить алгоритм ее оплаты, способы отказа и возврата средств.
Что делать, если неправомерно списали комиссию
1. Собрать документы, подтверждающие факт взимания комиссии (договор, банковская выписка).
2. Обратиться с претензией в финансовую организацию. В претензии изложить доводы о незаконности и/или необоснованности списания комиссии.
3. В случае отказа (или бездействия по претензии) у потребителя есть право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и Центральный банк России.