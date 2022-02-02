Эторфин станут применять при лечении животных

Изменены меры государственного контроля в отношении наркотического средства эторфина.

3 февраля вступает в силу разработанное ГУНК МВД России постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2022 г. № 31 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам контроля за оборотом наркотических средств".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что было предложение Минсельхоза России о переносе наркотического средства эторфина из списка I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в список II этого перечня для его возможного использования в ветеринарии.

Ирина Волк напомнила, что до сих пор на территории России это было запрещено. При этом в мировой практике дротики, заряженные раствором эторфина, используют в зоопарках, цирках и при отлове животных в дикой природе. Вещество является мощным опиоидным анальгетиком, из-за чего не применяется для людей.

Возможность использования эторфина в практике ветеринарных врачей, работающих с крупными зоопарковыми животными, позволяет выполнять лечебные вмешательства, такие как стоматологические манипуляции, обработку копыт, профилактические обследования. Это, в свою очередь, предотвращает развитие неизлечимых заболеваний и даже вынужденный убой ценных животных.