Философ Славой Жижек объяснил, почему Запад хочет запретить вещание RT

"Запад, по сути, демонстрирует свой страх перед возможным влиянием RT и даже свою уверенность в силе RT", - так прокомментировал желание запретить вещание RT известный философ с мировым именем Славой Жижек, поклонник Маркса и Лакана, желанный, хоть и всегда неожиданный гость среди российских интеллектуалов.

"Если бы на Западе были уверены, что RT - просто дешевая российская пропаганда, что никто не воспримет канал всерьез, то они бы сказали: "Ради всего святого, позвольте ему [вести вещание]", - цитирует высказывание Жижека RT.

Причина такой реакции западных стран, по его мнению, "в том, что они боятся".

"Не столько самого RT, сколько того, что сообщения, которые они пытаются тайно исключить из информационной среды (где, по их мнению, они имеют свободу действий), появятся на канале RT - появится то, что они подавляют… что пытаются исключить", - сказал Жижек..