Фитнес-тренер Панкова порекомендовала упражнения для удаленки

На удаленном режиме работы снижается физическая активность, поэтому дома следует выполнять хотя бы несложные упражнения. О них радио Sputnik рассказала телеведущая и фитнес-тренер Арина Панкова.

В частности, она рекомендует ежедневные тренировки с собственным весом продолжительностью 20-40 минут.

"Можно 15 раз отжаться, 15 раз присесть, 15 раз покачать пресс и 15 раз поднять гантели или бутылки с водой. После этого надо немного отдохнуть, а потом повторить четыре или пять раз", - говорит эксперт.

Если такие тренировки занимают больше 20-40 минут, то можно их делать через день. Также Арина Панкова отмечает, что частота пульса во время занятий должна увеличиваться в среднем до 130-140 ударов в минуту.

"На таком уровне идет сжигание жиров у среднестатистического человека", - поясняет фитнес-тренер.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.