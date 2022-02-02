Фонд развития территорий: 2 тысяч дольщиков не пришли за выплатами за квартиры

Около 2 тысяч обманутых дольщиков не приходят за выплатами компенсаций. Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор Фонда развития территорий (прежнее название - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) Константин Тимофеев.

Этим людям в целом полагается получить около 4,5 млрд рублей. Как ранее говорил Тимофеев в интервью "РГ", фонду регулярно приходится разыскивать около 10% пострадавших граждан.

Часто с потенциальными получателями компенсаций невозможно связаться, так как они поменяли номер телефона, фамилию, некоторые дольщики уже скончались, рассматриваются наследственные дела, уточнил Тимофеев.

Ряд регионов более активно разыскивает таких граждан. Полностью закрыли вопрос по выплатам дольщикам Алтайский край, Белгородская, Владимировская, Кемеровская, Оренбургская, Рязанская области, Калмыкия и Удмуртия. Еще в 16 регионах сделаны выплаты более 90% граждан.

В 2019-2021 годах Фонд защиты дольщиков принял решения о достраивании 569 домов (67,4 тысячи пострадавших граждан) и о выплатах по 684 объектам (35,3 тысячи дольщиков). 28,2 тысячи человек уже получили компенсации на общую сумму 60,5 млрд рублей (это 81% дольщиков, которым должны сделать выплаты). 13,8 тысячи человек получили квартиры (достроено 67 домов).