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Фото: Светлана Ходченкова пришла на премьеру в украшениях почти на 10 млн

Новости
    02.02.2022, 20:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В Москве прошла светская премьера отечественного триллера "Другое имя".

Светлана Ходченкова, главная звезда ленты, выступившая также в роли продюсера, пришла на мероприятие в обтягивающем длинном платье, таким образом наглядно опровергнув слухи о своей беременности.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Как отмечает издание StarHit, актриса дополнила образ украшениями почти на 10 миллионов рублей: колье и серьги Serpenti (розовое золото, малахит, бриллианты), а также два кольца.

Прокат "Другого имени" дебютантки Вета Гераськиной начинается завтра, 3 февраля.

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