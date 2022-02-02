Фото: Светлана Ходченкова пришла на премьеру в украшениях почти на 10 млн

В Москве прошла светская премьера отечественного триллера "Другое имя".

Светлана Ходченкова, главная звезда ленты, выступившая также в роли продюсера, пришла на мероприятие в обтягивающем длинном платье, таким образом наглядно опровергнув слухи о своей беременности.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Как отмечает издание StarHit, актриса дополнила образ украшениями почти на 10 миллионов рублей: колье и серьги Serpenti (розовое золото, малахит, бриллианты), а также два кольца.

Прокат "Другого имени" дебютантки Вета Гераськиной начинается завтра, 3 февраля.