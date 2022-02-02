Фрагмент "Поцелуя" Климта можно будет купить в виде NFT-токена

Цифровую копию "Поцелуя" Густава Климта разделят на 10 тысяч частей - NFT-токенов. Об этом сообщает венский музей Бельведер, фонду которого принадлежит известное полотно. Музей обладает самой большой коллекцией работ Климта в мире. Стоимость одного токена "Поцелуя" - 1850 евро. "Эта акция позволит не просто стать обладателем части оцифрованного изображения "Поцелуя", - отмечают в музее. - Речь идет о создании личной связи с шедевром. Вы сможете стать частью сообщества, которое будет вписано в страницы истории".

Сначала будущим покупателям предлагают оставить заявку на покупку токена, потом картину разделят, и счастливчики получат случайный кусочек картины и официальную запись о покупке на сайте проекта thekiss.art Gustav Klimt The Kiss NFT Drop by Belvedere Museum & artèQ.

"Поцелуй" Климта - одно из самых тиражируемых полотен в мире. Его многочисленные копии есть в школах, офисах, их печатают на фотообоях, одежде, немало сувениров с "Поцелуем" можно приобрести в венских магазинах.

Некий граф заказал Густаву Климту картину для своей возлюбленной. На полотне должны были быть изображены граф и его возлюбленная в страстном поцелуе. Девушку Климт рисовал с врученного ему заказчиком медальона. Как вспоминал художник, он сам влюбился в девушку с медальона.