Генпрокуратура готовит запрос о выдаче из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Генеральная прокуратура России готовит запрос в компетентные органы Италии о выдаче бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко для привлечения к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, Лисовиченко был объявлен в международный розыск по поручению Генпрокуратуры в ноябре 2019 года. 20 января января этого года он был задержан по международному ордеру на территории Италии.

В России Геннадия Лисовиченко обвиняют в растрате и хищении средств одного из крупнейших в тюменском регионе предприятия - Антипинского НПЗ.