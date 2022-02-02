Генпрокуратура: За участие в "Колумбайн" грозит наказание вплоть до пожизненного

За организацию либо участие в деятельности террористической организации, которой в среду было признано движение "Колумбайн", предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 2 февраля Верховный суд РФ рассмотрел и удовлетворил административный иск Генерального прокурора Игоря Краснова о признании "Колумбайна" террористической организацией. По данным надзорного ведомства, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, деятельность движения запрещена на территории России.

Как было установлено прокуратурой и подтверждено в судебном заседании, эта террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций. В иске Генпрокурора, в частности, отмечалось, что деятельность широко развитой структуры координируется с использованием возможностей интернета. При этом в социальных сетях создаются тематические группы, в которых ведется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. Именно под воздействием насильственной идеологии, а также массированной пропаганды участники этой террористической организации совершают резонансные общеуголовные преступления.