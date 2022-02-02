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02.02.2022 21:08
Рубрика: Общество

Глава Роспотребнадзора: В России есть случаи более заразной линии "омикрона"

Текст: Дмитрий Гончарук
Случаи заражения более заразной линией BA.2 штамма "омикрон" коронавируса есть в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия, а также в Ростовской области. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

"По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80875 геномных последовательностей, из них 8239 загруженных - это геновариант "омикрон", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, в Роспотребнадзоре очень внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта.

"На сегодняшний день к линии BA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%, а линия BA.3 на территории РФ не выявлена", - продолжила Анна Попова.

Подавляющее большинство случаев, которые относятся к BA.2, было выделено в Москве, Марий Эл, Ростовской области, Башкирии. "Я делаю на этом акцент, потому что целый ряд стран говорит о еще более высокой контагиозности этой линии", - пояснила главный санитарный врач.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Вариант B.1.1.529, названный "омикроном", обнаружен в конце ноября 2021 года на юге Африки. Из-за высокой скорости распространения он вызвал новую волну заболеваемости в Европе и Северной Америке. По данным оперативного штаба, штамм "омикрон" обнаружен уже в 83 регионах России.

Мутацию ВА.2 в середине января обнаружила академическая лаборатория в Уппсале. По данным Датского Института сывороток, подвид BA.2 значительно заразнее штамма BA.1, при этом генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта "альфа", что не позволяет идентифицировать его как "омикрон" с помощью стандартного ПЦР-теста.

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