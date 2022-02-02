Якутский фильм "Ыт" можно смотреть в онлайн-кинотеатрах

В онлайн-кинотеатрах (Kion, Wink, Premier) вышел якутский фильм "Ыт" режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова. В 2021 году картина получила специальный приз жюри на 37-м Варшавском международном кинофестивале с формулировкой "За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь". Также в Варшаве фильм получил специальное упоминание жюри NETPAC.

"Ыт" -это семь историй-анекдотов. Как будто бы легких, но с философией и довольно серьезной моралью. Для них можно даже вывести отдельный жанр - "кинобасни". Смотрятся они легко. Запоминаются надолго. Хочется рассказывать о них в компании и приводить рассказанное в пример. Можно смотреть и детям.

Съемки картины были затеяны авторами, судя по всему, для того, чтобы дать обычным людям прочувствовать истину - ничего не бывает просто так. У безобидных поступков могут быть необратимые последствия, причем такие, о которых человек даже не предполагал. Первая новелла о мальчишке, который без ведома отца "одолжил" своему другу настоящее охотничье ружье. Оно хранилось в сарае под замком, но мальчишки - очень наблюдательный и ловкий народ. Как известно, ружье должно выстрелить. И вот уже за великодушным поступком маленького человека - предвестие большой беды...

Авторы дают зрителю после каждой новеллы время на размышление. В переносном смысле. Иногда это время выходит за пределы фильма. Зритель не просто перебирает свои догадки, мол, как же дальше развивались события, но и задумывается, как общаться со своими ближними. Вторая новелла - обычный соседский спор между двумя семьями, дома и участки которых находятся рядом. Возникает конфликт. На него по разному реагируют жены и мужья. Один сосед хочет всего лишь проучить другого. Однако ужасный урок получает сам.

Третий рассказ - о двух друзьях Коле и Пете. Они также соседи. Но когда один из них, отмечая удачную сделку, потерял крупную сумму денег, а второй купил пару дней спустя новую машину - казалось, всем очевидно, кто вор. Людям свойственны домыслы. Просто так подойти и спросить о поступке тяжело, и в любой ответ поверить трудно. Однако все может быть совсем не тем, чем кажется. Только вот свои ошибки порой не исправить.

Еще одна новелла похожа на сцену в фильме Павла Лунгина "Бедные родственники". Один брат разбуянился и держит всю семью под прицелом. У него в руках ружье. Другой брат, занимающий высокий пост в районной администрации, вызван исправлять ситуацию. Можно поставить все на свои места с помощью лома, против которого - известно - нет приема. А можно проявить и смекалку. Второй брат оказался башковитым парнем - не зря занимает начальственный пост. Но не всегда в жизни подобные истории заканчиваются так, как эта.

Следующая новелла посвящена выборам. Муж голосует за одного кандидата, жена - за другого. В итоге не разговаривают друг с другом и отдаляются, насколько возможно. В этой новелле самое интересное - это аргументы: почему именно самые близкие родственники придерживаются разных точек зрения. Какие претензии предъявят к тем, кто баллотируется.

А вот и сам высокий начальник. Но уже другой и в очередной новелле. Попал в аварию на дороге. Сел за руль нетрезвым. Начальники решают свои проблемы не так, как простые люди. И вот уже хитроумный план по выходу из ситуации готов - благо друг-родственник работает в ГИБДД и вызван на место преступления. Однако вот-вот приедут разбираться чины повыше. Им следует представить нужную картину преступления. А с несогласными свидетелями из проезжавшей мимо маршрутки быстро разобраться. Казалось бы, несколько минут на дороге, а жизнь людей способна кардинально и неотвратимо измениться - как к лучшему, так и к худшему.

Конфликт есть и в завершающем рассказе. Тут из-за утки не на жизнь, а насмерть подрались два охотника. Останавливаться никто не собирается - вот-вот один порешит другого. Но вдруг обычная птица показывает людям, как нужно себя вести, и что главное в этой жизни.

Возможно сравнение прозвучит странным, но создателей этой картины, в частности, режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова можно сравнить с якутским Вуди Алленом. Простые истории, обычные примеры. А присмотреться - вся суть нашей жизни.

Между тем

Якутское кино, о феномене которого так много говорят в последнее время, хорошо демонстрирует, что деньги - не главное. Как правило, на якутские фильмы не тратятся немереные бюджеты, зато цена им высока. Это доказывают кинофестивали: от Московского международного, где в 2018 году победила картина "Царь-птица" до Кинотавра, где в 2020 году случился триумф фильма "Чучело" (сразу три главных награды). Можно назвать и фестиваль "Окно в Европу" - там Гран При в 2020 году получила картина "Черный снег", и "Киношок" - в 2021-м - победила картина "Вертолет". Нельзя не упомянуть и фильм "Нуучча", который снимался в Якутии и получил целую копилку наград. А в прошлом году границы якутского авторского кинематографа раздвинул зрительский фильм "Дьулуур: мас-рестлинг", премьера которого состоялась на Чукотке на фестивале "Золотой ворон", где он завоевал Приз зрительских симпатий. И это названы только отечественные киносмотры. Признание за рубежом конкретно фильма "Ыт" подтверждают призы Варшавского кинофестиваля. Но и другие фестивали и зрители в мире присматриваются к якутскому кино. Поэтому у тех, кто его снимает - весьма большие планы.