Игровое железо начало дешеветь

Цены на игровые видеокарты начали снижаться. Если в конце декабря видеокарта RTX 3060 (средний класс, подходит для игр в разрешении Full HD на высоких настройках) стоила минимум 71,3 тысячи рублей, то сейчас она стоит уже 67 тысяч, следует из данных e-katalog.ru.Снижаются цены и на более дорогие модели.

Падение цен на видеокарты связано с падением доходности от майнинга. Фото: LightFieldStudios / iStock

По мнению опрошенных "РГ" экспертов, причины снижения цен на видеокарты в том, что повысились сроки их окупаемости при майнинге криптовалют. Однако купить видеокарты по официальным ценам вряд ли получится скоро, говорят специалисты.

"Падение цен на видеокарты связано с падением доходности майнинга эфириума, который связан с курсом главной криптовалюты - биткоина. Сроки окупаемости железа повысились с 12-15 месяцев до 30+ месяцев, поэтому спрос со стороны майнеров явно упал, - говорит Алексей Берилло, редактор раздела видеокарт сайта iXBT.com. - В ближайшее время видеокарты будут падать еще, но до рекомендованных значений все еще очень далеко".

Безусловно, майнинг стал менее выгодным, но вопрос, надолго ли, добавляет Алексей Лыков, руководитель MY.GAMES Cloud. "Криптовалюта должна стагнировать несколько месяцев, чтобы повлиять на ситуацию на рынке видеокарт. Можно сказать, что результаты снижения ее стоимости мы, вероятно, сможем увидеть только через несколько месяцев, так как крупные закупщики планируют и закупки, и поставки, а сроки поставки остаются все теми же - 2-6 месяцев, при этом объемы лимитированы", - заключает он.

Чтобы видеокарты вернулись к рекомендованным ценам, должно совпасть сразу несколько факторов, продолжает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru. "Во-первых, должен завершиться дефицит полупроводников. По оптимистичным прогнозам, это произойдет к лету 2022 года, но более реалистичным выглядит насыщение рынка к октябрю-ноябрю", - прогнозирует эксперт.

Во-вторых, компании-производители должны будут ужесточить защиту от майнинга. "На сегодняшний день этого не произошло: NVIDIA формально внедрила эту защиту еще в конце 2020 года, однако летом 2021-го майнеры нашли способ обойти этот алгоритм. Не без потерь - эффективность майнинга упала на 30% в сравнении с видеокартами без защиты, но добыча криптовалют на новых "взломанных" графических ускорителях по-прежнему выгодна. AMD не внедряет какую-либо защиту принципиально, поскольку руководство компании считает, что их решения и без того невыгодны добытчикам криптовалют", - поясняет Харитонов.

В-третьих, на доступность видеокарт может повлиять выход на рынок нового игрока - Intel. "Дискретные видеокарты от знаменитого производителя процессоров смогут легко составить конкуренцию субфлагманским моделям NVIDIA и AMD", - заключает эксперт.