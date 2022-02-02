Как молиться в опасности, в беде и в чрезвычайных ситуациях

Среди многих молитв православия есть особенные - те, что читают в опасности. История человечества богата опытом стихийных бедствий, войн, эпидемий. Каждая такая трагедия напоминает, как хрупок наш мир, заставляя отречься от самонадеянной мыслишки, что мы тут вершители судеб, цари природы. Человек, опомнившись, обращается к Богу. К своему Творцу. Создание взывает к Создателю.

За многие тысячелетия наработан практический опыт моления к Тому, Чья воля "в начале сотворила небо и землю", к Тому, Кто возбуждает все стихии мира и усмиряет их. Самая короткая молитва - "Господи, помилуй!". Она же одна из древнейших. В 40-м псалме царя Давида, жившего три тысячи лет назад, звучит та же мольба: "Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою".

Смотрите, в одном слове "помилуй!" вмещается все разнообразие наших просьб к Богу. Ведь чего бы мы не просили у Него - жизни, здоровья, спасения себя и близких, исцеления от немощей и грехов, - мы, по сути, испрашиваем одно: проявить к нам, таким малым и слабым, Его любовь и милость. Казалось бы, такое общее, неконкретное - помилуй! - содержит и глубочайшее смирение молящегося: мы действительно не детализируем - "дай пожить!", "сохрани здоровье!", "прости и очисти от прегрешений", нет, мы не требуем чуда и не навязываем свои пожелания. Мы вверяем себя Божьей милости, полагаясь на Его, а не свою волю. Оказавшись в беде, мы не молчим, скованные путами своих переживаний, и не требуем, взгромоздившись на постамент своего Ego, мы дерзновенно взываем: "Помилуй!". В этой мольбе о милости и крик о помощи, и смиренное понимание своей немощи, и доверие к Его благой воле.

Молитва - это действие двух сил: наш призыв к Богу, и Его ответ нам. Почитаемый старец Силуан Афонский утверждал: если человек хоть раз в жизни всем естеством скажет: "Господи, помилуй!" - Господь непременно помилует. К этой краткой молитве легко применить совет Фомы Аквинского: "Мы должны молиться так, как если бы все зависело только от Бога, а действовать так, как если бы все зависело от нас".

Знаменитую Иисусову молитву так же, как и короткое "Господи, помилуй!", можно произнести за несколько секунд. Ее и произносят - когда машину несет навстречу гибели или рядом свистят пули. Когда опасность зрима и велика, или ты даже не знаешь, откуда она может прийти. Мало ли случаев, когда жизнь висит на волоске. Когда есть лишь секунды, чтобы взмолиться: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного". Этой краткой молитве посвящены богословские тома. "Умно-сердечным деланием" Иисусовой молитвы монахи занимались всю жизнь. А нам достаточно знать, что Иисусова молитва - это возможность мгновенной молитвенной сосредоточенности, доступная при любых обстоятельствах. "Иисусова молитва направлена к тому, чтобы поставить нас в Божие присутствие без всякой мысли, кроме сознания того чуда, что мы здесь и Бог с нами, потому что когда мы молимся Иисусовой молитвой, то нет ничего и никого, кроме Бога и нас", - пояснял митрополит Антоний Сурожский.

Любимейший в России 90-й псалом царя Давида, известный больше под названием "Живый в помощи Вышняго...", имеет у нас в стране особенную судьбу. Листочки с молитвой матери и жены зашивали в гимнастерки солдатам, читаем у Пастернака в "Докторе Живаго". И если собрать случаи чудесного спасения тех, кто взывал к Господу словами древнего псалма, выйдет солидная книга. Написанная царем Давидом по случаю избавления израильского народа от трехдневной моровой язвы, эта мольба и сегодня звучит так, будто между нами и святым царем не пролегли толщи веков.

"Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое".

Молитву делают успешнее не голые слова, а искренность и добрые дела

Сильнейшую молитву "Живые в помощи Вышняго" наши предки знали наизусть - как "Отче наш".

Господня молитва, называемая еще по первым словам, "Отче наш", заповедана нам Самим Иисусом Христом. "Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого". "Несколько коротких предложений, простых и понятных даже маленькому ребенку, - писал один из основоположников мировой авиации И.И. Сикорский. - Но если детально изучать и анализировать их, то постепенно проступают заключенные в этих строках величие и глубина. Появляется понимание того, что Молитва Господня не только заключает в себе все, о чем человек должен просить Создателя, но и косвенно проливает свет на некоторые фундаментальные вопросы о смысле нашей жизни и нашего отношения к Богу и Вселенной".

А святитель Николай Сербский так объяснял эту молитву. Когда небеса грохочут, океаны ревут, падают звезды и из земли рвется огонь, мы слышим голос Создателя всего и вся, голос Владыки. И человек в таком мире - песчинка, тварь из тварей. Но в мир пришел Сын Божий, Иисус Христос, и Он дал нам другое имя Творца. И мы вслед за Христом дерзаем назвать Бога Отцом нашим. И своим, личным, и общим, нашим. "Если я отворю уста и прошепчу: Отец, место страха займет любовь, земля как бы станет ближе к небу", - учит святой.

В той же Нагорной проповеди, где Иисус дает нам слова молитвы "Отче наш", Он объясняет и то, как надо молиться. "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно".

Один из богословов конца XVIII века говорил, что в жизни каждого бывают минуты, когда мы не смеем обращаться к Богу. Когда нам кажется, что Он нас не слышит, когда мы ощущаем глухую стену между Ним и собой. И бесполезно тут объяснять, что эту стену возвели мы сами. Когда наша душа истерзана неутешным страданием, когда нам близко чувство ропота и вера колеблется, в такие моменты мы не можем молиться Господу так, как молимся в часы сознательной, спокойной веры. Но даже в такие мгновенья, сердце чувствует: в мире есть Та, чья "тихая святыня" способна объять нас материнской любовью - всепрощающей, всеобъемлющей. Любовью, которая примет тебя таким, какой ты есть. И наверное, нет на свете человека, который бы не чувствовал присутствия такой любви в нашем мире, не ощущал существования заступничества Божьей Матери за нас. Молитва к Богородице - одна из тех, что спасает и укрепляет нас в трудную минуту.

"Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь". Слова молитвы, произнесенные от всего сердца, святые сравнивали со стрелой, бьющей прямо в Небо.