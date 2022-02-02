Как правильно распорядиться найденным на улице

Лежит на земле кошелек, из него торчат карточки и крупные купюры. Кто из нас пройдет мимо? Наверное, только тот, кто еще не проснулся. А вот что делать с нахлынувшим богатством дальше?

В Москве уже нескольких человек, которые забирали себе найденные денежные суммы, привлекли к уголовной ответственности. То, что для обывателя - удача, для закона оказывается самой обычной кражей. Есть ли способ правильно распорядиться находкой и избежать наказания?

Недавно Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел резонансное дело москвички, которая нашла прямо у своего подъезда кошелек с 40 тысячами рублей. Не удержалась и просто потратила найденные деньги, а бумажник оставила себе на память. Через некоторое время к "везучей" москвичке пришла полиция. Выяснилось, что владелец кошелька заявил о пропаже крупной суммы. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - "Кража".

"Правоприменительная практика последнего времени медленно, но верно приучает граждан, что найденная вещь не становится твоей по праву находки, - подтверждает руководитель юридической коллегии "Белая сова" Денис Хузиахметов. - Кто думает иначе, рискует быть подвергнутым уголовному наказанию". Суды всех инстанций признали, что москвичка, нашедшая кошелек, нарушила закон. По Гражданскому кодексу, она должна была сначала сделать все, чтобы найти владельца. А претендовать на деньги лишь в случае, если бы он не нашелся. В данном случае суд приговорил женщину к штрафу в 25 тысяч рублей. Наказание хоть и символическое, но уголовное. И к тому же потраченные 40 тысяч все равно теперь нужно вернуть хозяину.

По словам московского адвоката Ильи Гатикоева, скоро судебная практика на эту тему пополнится. Один из его клиентов поднял себе с пола проблемы, пытаясь найти телефон своей супруги. Женщина обронила его на перроне одного из столичных вокзалов. Гаджет так и не нашелся, но зато была обнаружена пластиковая карта. Имени и фамилии владельца на ней не было. А вот деньги, как выяснилось, там лежали. Мужчина решил, что раз пластик без опознавательных знаков - им можно воспользоваться. Накупил разной мелочи в общей сложности на 5 тысяч рублей. Но в это самое время хозяин безымянного пластика заявил о пропаже, и полиция возбудила уголовное дело о краже.

Самое удивительное, что телефон тоже нашелся. Его поднял прохожий и с помощью SMS на номер 900 приобрел ширпотреба на 1500 рублей. В итоге теперь и ему тоже придется ответить по 158-й статье УК РФ - по ней грозит до 6 лет лишения свободы.

Как же быть, если нашел чужую вещь? Гражданское законодательство непреклонно: нашедший потерянное обязан отдать его хозяину. Как минимум заявить о находке в полицию или в районную управу. А если ценности найдены в транспорте, то нужно сообщить об этом водителю. Во всех случаях требуется еще и написать заявление.

Как объяснил Денис Хузиахметов, если в течение полугода хозяин так и не нашелся, то только тогда нашедший становится ее собственником. И как раз заявление и послужит основанием для передачи права собственности.

Закон, кстати, не запрещает оставить найденную вещь у себя на ответственное хранение. Если хозяин найдется, ему придется все вернуть. Причем тут правило шести месяцев не действует - о находке ведь не сообщено официально. Этот способ, правда, выглядит рискованным: ведь деньги могут оказаться фальшивыми. Или, например, украденными. В этом случае просто будете держать дома улику. Поэтому надежнее все-таки зарегистрировать находку и сделать соответствующую опись.

Кстати

Самые крупные суммы, потерянные в Москве

В 2018 году предприниматель потерял миллион рублей на парковке в ТЦ. Деньги лежали у него в кармане брюк и выпали, когда он садился в машину. Огромную пачку нашел охранник и оставил деньги себе. Миллионер, правда, не растерялся: написал заявление в полицию, и по камерам путь пропавшей суммы отследили довольно быстро.

В 2016 году пассажир московского метро случайно оставил на станции "Марксистская" пакет с 4 миллионами рублей. Полиция сразу же заметила подозрительную сумку. Любопытно, что хозяин вспомнил о пропаже только через день. Полиция вернула все до копейки.