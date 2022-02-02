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02.02.2022 06:30
Рубрика: Экономика

Как вернуть деньги за подведение газа к дому

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 23(8671)
Поручение правительству о бесплатном подведении газа до границ земельных участков граждан было сделано президентом России 21 апреля 2021 года, но оформлено законодательно лишь к концу года.
К началу 2022 года подано 564 тысячи и принято 450 тысяч заявок на газификацию. Фото: Photoxpress К началу 2022 года подано 564 тысячи и принято 450 тысяч заявок на газификацию. Фото: Photoxpress
К началу 2022 года подано 564 тысячи и принято 450 тысяч заявок на газификацию. Фото: Photoxpress

Из-за отсутствия правовой базы программа социальной газификации стартовала в регионах не одновременно, где-то раньше, а где-то позже. Поэтому многие граждане, подключившиеся к газовой трубе после 21 апреля, были вынуждены заплатить за это деньги. В минэнерго рассказали "РГ", кто имеет право на возврат средств, потраченных на газификацию, и как это сделать.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Уплаченные средства за подводку газопровода до границы земельного участка можно вернуть, если договор о подключении оборудования и участка к сетям заключен после 21.04.2021, при этом акт о подключении еще не был подписан, уточнили в ведомстве.

Чтобы вернуть средства, граждане вправе обратиться к своему региональному оператору с обращением о включении в договор условия о бесплатности оказания услуг по подключению с просьбой о возврате уплаченных средств. Это можно сделать как напрямую, так и через многофункциональный центр, либо через единый портал или через региональный портал.

В минэнерго уточнили, что после подачи заявления в течение 10 дней гражданин должен получить на руки новое соглашение о бесплатном подведении газа. А средства, уплаченные ранее за газификацию, будут возвращены на счет заявителя в течение трех месяцев после получения обращения компанией.

Ранее эксперты неоднократно подчеркивали, что у программы социальной газификации есть несколько подводных камней. Один из них заключался в несинхронном старте программы и оформлении ее правил в законах. Теперь эта проблема решена.

Также указывалось, что обязательство бесплатно довести газовую трубу до границ домовладений может спровоцировать рост цен на работы в пределах земельного участка, разводку трубы по дому, а также подорожание газового оборудования. Чтобы не допустить этого, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отслеживает цены на газовое оборудование для домохозяйств.

На первом в 2022 году заседании Штаба по газификации 11 января вице-премьер Александр Новак отметил, что необходимо продолжить работу по оказанию комплексной услуги - строительству газопроводной сети внутри участка, проведению разводки, ведь эти услуги может оказывать и газораспределительная организация (ГРО). То есть та, которая тянула трубу до участка. Также важно обеспечить возможность покупки оборудования по ценам, которые контролируются региональными штабами, подчеркнул Новак.

Фото: ОНФ в Смоленской области
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Приобрести газовое оборудование некоторые категории граждан могут с льготами. К сегодняшнему дню 63 региона приняли решения о субсидировании части стоимости газового оборудования, а в некоторых размер субсидий полностью покрывает его стоимость. Решение об этом принимают региональные власти.

Планируется, что к весне 2022 года субсидии на покупку газового оборудования или работы по разводке газа будут предоставляться во всех 85 регионах страны.

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