Какие налоговые новации ждут россиян и белорусов в новом году

Сразу несколько налоговых нововведений ждут россиян и белорусов в 2022 году. Так, в России обладатели вкладов размером более миллиона рублей будут платить налог с доходов по депозитам, а в Беларуси предпринимателей с первого февраля ждет увеличенный единый налог. "СОЮЗ" выяснял, как новые налоги изменят жизнь граждан Союзного государства.

Как в России

Одной из самых обсуждаемых тем в январе этого года стала история, связанная с тем, что теперь россияне станут платить налог на доход, полученный с банковских вкладов. Первый раз налог на доходы физических лиц в размере 13 процентов необходимо будет заплатить в конце текущего 2022 года. А вот подготовиться к этому и понять, сколько же надо будет заплатить по новому налогу, стоит уже сейчас.

Размер необлагаемого дохода будет зависеть от ставки рефинансирования ЦБ. На первое января 2021 года она составляла 4,25 процента, а на первое января 2022 года - это уже 8,5 процента. Необлагаемая налогом сумма рассчитывается с помощью умножения суммы в миллион рублей на величину ключевой ставки Банка России, которая действовала на 1 января года, за который уплачивается налог.

Таким образом, для тех, у кого в 2021 году были вклады в банках, планка необлагаемого дохода ограничена суммой в 42 500 рублей. Немного больше повезло тем, кто положит деньги в банк в 2022 году, - из-за роста ключевой ставки в два раза необлагаемый доход по вкладу вырастет до 85 000 рублей. Так, если взять, например, вклад, положенный в банк в этом году, годовой доход с которого составляет 100 тысяч рублей, то налоговые платежи по нему составят "всего" 1950 рублей.

С доходов по валютным вкладам также придется платить налоги. Для того чтобы узнать окончательную сумму, необходимо доход в валюте перевести в российские рубли по курсу ЦБ РФ на момент выплаты процентов.

К значительным изменениям на рынке вкладов новый налог не приведет, считает финансовый аналитик и инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов:

- Люди все равно будут класть деньги на депозиты, так как по ним сегодня достаточно неплохой доход. При этом размер налога, я думаю, достаточно комфортный и вряд ли повлияет на отток средств из банков. Более того, рынок акций сегодня достаточно волатильный, те, кто вкладывал деньги в акции, на них немного обожглись, и думаю, что они как раз могут даже вернуться на рынок вкладов.

А вот продавцов недорогой недвижимости частично от налогов освободят. Это будет возможно в том случае, если налогоплательщик имеет право на имущественные налоговые вычеты в размере одного миллиона рублей за налоговый период - для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые или земельные участки. Что касается другого недвижимого имущества, например, гаражей, то здесь пороговая сумма, которую можно не отражать в декларации, равна 250 тысячам рублей.

От уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми. Правда, есть несколько условий: возраст детей на момент продажи должен быть не более 18 лет (или до 24 лет в случае обучения по очной форме), а стоимость жилья не должна превышать 50 млн рублей. Кроме того, в год продажи жилья необходимо приобрести новое жилье или большее по площади, или с более высокой кадастровой стоимостью.

Что касается налога на роскошь для автомобилей, то проект сейчас находится в процессе обсуждения.

Россиянам придется заплатить налог с дохода не только по рублевым, но и по валютным вкладам. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Как в Беларуси

Вступившие в силу с января изменения в Налоговый кодекс затронули все категории плательщиков: физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Некоторые новшества вызвали широкий отклик у жителей, потому что коснулись больших групп населения.

Пожалуй, наиболее яркий пример - отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Цель нововведения - уравнять условия налогообложения владельцев индивидуального жилья с хозяевами квартир. За одну квартиру в Минске гражданам придется перечислить в бюджет около 50-60 белорусских рублей (1450-1800 российских), в областных городах - примерно 45-50 руб­лей (1340-1450 российских), в крупных районных центрах - около 40 рублей (1200 российских), в других населенных пунктах - около 30 рублей (900 российских). Граждане уплатят в виде авансовых платежей только половину суммы. Налоговая льгота по одной квартире сохранится лишь у представителей социально уязвимых слоев населения.

В новом году белорусам надо будет заплатить налог с доходов от продажи грибов и ягод. Но коснется это новшество только предпринимателей

Немало обсуждений вызвала новость о том, что с нового года физлицам надо будет платить налог с доходов от продажи грибов и ягод. Правда, позже Министерство по налогам и сборам разъяснило, что доходы физических лиц, полученные ими от реализации продукции растениеводства и животноводства, выращенной на земельном участке на территории страны, а также лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, как и ранее, не облагаются подоходным налогом. Исключение - случаи, когда эта деятельность указывается в качестве источников доходов при проведении в отношении физлица налоговой проверки, направлена на приобретение имущества и размер таких доходов превышает 200 базовых величин в течение года. В 2022-м это более 6400 белорусских рублей (более 190 тысяч российских). Грибники-любители облегченно выдохнули.

Немного огорчились владельцы агроусадеб: с 1 января 2022 года ставка сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма составляет чуть меньше одной базовой величины в месяц за каждую усадьбу. Это 31 белорусский рубль (922 российских). Для сравнения: ранее хозяева усадеб платили всего две базовые величины в год.

Наступивший год озадачил индивидуальных предпринимателей: установлен запрет на применение упрощенной системы налогообложения для ИП, которые оказывают услуги, за исключением услуг в туризме, здравоохранении, услуг сухопутного транспорта, общепита и компьютерного программирования. Выхода два - либо прекращать деятельность, либо переходить на общий порядок налогообложения, то есть с применением уплаты подоходного налога по предпринимательской деятельности.

Зато для самозанятых граждан - тех, кто осуществляет деятельность без регистрации в качестве ИП и уплачивает единый налог, - с 2022 года расширен перечень видов деятельности без использования наемного труда. Раньше в этом списке были предоставление собственных квартиры, дома, дачи для краткосрочного проживания, выполнение работ по ремонту часов, обуви, настройке музыкальных инструментов, распиловке и колке дров, погрузке и разгрузке грузов, разработке веб-сайтов и др. Такой возможностью пользовались и репетиторы, ведущие свадеб, фотографы, заводчики щенков и котят. Сейчас в перечень включены также ландшафтное проектирование, курьерская деятельность (по доставке товаров, посылок, пакетов), чистка салонов транспортных средств, содержание могил и уход за ними, аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования.

Что касается ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за сдачу в аренду квартир, дач и гаражей, то они увеличились лишь на прогнозный уровень инфляции на 2022 год.