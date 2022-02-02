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02.02.2022 04:17
Рубрика: В мире

Ставят опоры

Киргизскую часть CASA-1000 завершат осенью 2023 года
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 22(8670)
Не менее полутора лет в целом потребуется Киргизии, чтобы завершить свою часть международного энергетического проекта CASA-1000. Как сообщают официальные источники, на данный момент в республике установили треть опор для ЛЭП, которая свяжет энергосистему страны с Таджикистаном.

К строительству инфраструктуры, необходимой для участия в международном проекте, Киргизия приступила годом ранее - в феврале 2021-го. В рамках CASA-1000 в республике предстоит протянуть линию электропередачи длиной около 455 километров. ЛЭП свяжет генерирующие станции, действующие на реке Нарын, с точкой на границе с Таджикистаном. В общей сложности линия пройдет по территории трех регионов Киргизии - Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.

Фото: atomic-energy ru
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CASA-1000 предполагает установку на территории Киргизии свыше 1,2 тысячи опор для ЛЭП. К февралю 2022 года, по данным Национального энергохолдинга КР, завершен монтаж не менее 430. К установке оставшихся приступят после заливки бетонных площадок под объекты.

В строительстве ЛЭП задействовано более 120 машин, включая спецтехнику, и участвуют 230 человек. Около семидесяти процентов из них - местные жители.

Закончить новую линию электропередачи и подготовить ее к эксплуатации в Киргизии обещают к октябрю 2023 года. Но когда будет запущен сам международный проект, неясно. Во многом это зависит от ситуации в Афганистане, по территории которого должны проложить ЛЭП длиной около 570 километров. В прошлом году в связи со сложной обстановкой прокладку международной линии электропередачи в этом государстве временно приостановили. К этому моменту было завершено около 15 процентов от общего объема строительных работ.

Справка "РГ"

CASA-1000 - международный проект по экспорту электричества из постсоветских республик Центральной Азии в Южную - Афганистан и Пакистан. Выход на рынок дальнего зарубежья позволит продавать излишки энергии, вырабатываемой на ГЭС Киргизии и Таджикистана в летний период, по мировым ценам, а также вернуть гидроузлы обеих стран в режим работы, который выгоден не только для них, но и государств, лежащих ниже по течению рек, стекающих с Тянь-Шаня и Памира.

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