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02.02.2022 19:10
Рубрика: Экономика

Компании готовы работать удаленно, но сотрудники боятся за свои зарплаты

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Почти половина работников не боится, что активное распространение "омикрона" как-либо повлияет на их труд, а каждый шестой сотрудник опасается снижения своих доходов из-за нового введения удаленки для всех, кого только возможно отправить работать из дома. Такие данные показал опрос hh.ru. Опрошенные "РГ" компании уверяют, что готовы сменить формат работы для части специалистов без каких-либо проблем - все технологии обкатаны в прошлые пики заболеваемости коронавирусом и ничто не помешает обратиться к этому опыту.
Табличка "Все ушли на дистант" снова может украсить двери многих офисов. Фото: Сергей Куксин Табличка "Все ушли на дистант" снова может украсить двери многих офисов. Фото: Сергей Куксин
Табличка "Все ушли на дистант" снова может украсить двери многих офисов. Фото: Сергей Куксин

Накануне стало известно о рекомендации Российской трехсторонней комиссии (РТК) из-за пандемии перевести на удаленку максимально возможное число работников. Эту информацию распространила пресс-служба минтруда. По данным министерства, уже сейчас в удаленном доступе заняты 3 млн человек. По оценке директора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, максимально на дистант отправляли от 5 до 6 млн работников, то есть чуть меньше 10% от всей рабочей силы в стране.

Зачем работодателям знать, откуда работают сотрудники

По мнению опрошенных "РГ" компаний, возвращение дистанционного формата никак не отразится на эффективности работы ни самих сотрудников, ни бизнеса в целом.

"Удаленная занятость возможна лишь для части специальностей: IT, журналистика, наука, отчасти преподавание, еще некоторые, но для большинства эта форма не применима, - считает Гимпельсон. - Новая удаленка не станет шоком для экономики, хотя и абсолютной рутиной ее введение назвать нельзя".

В удаленном доступе сейчас трудятся работники 31% компаний, приводит данные SuperJob. При этом в столице "удаленщики" есть в 47% организаций, а в регионах - только в 21%. Что понятно - дистанционная занятость подходит только для офисных сотрудников, а таких в Москве на порядок больше.

Помимо необходимости возвращения к удаленке омикрон ставит перед HR-отделами и другие задачи. "Санитарные" потери персонала вынуждают увеличить найм работников. По информации директора по маркетингу Kelly Services Жанны Волковой, число заявок на поиск временных сотрудников выросло в последние дни на 20-30%. Соответственно, растут и расходы на персонал.

В удаленном доступе сейчас трудятся сотрудники 31% компаний, в столице работники на дистанте есть в 47% организаций

Кроме омикронной нагрузки рынок труда испытывает и другие проблемы - выход из коронакризиса спровоцировал дефицит рабочей силы, продолжает Волкова. "На дефицит работников влияет еще один фактор: из-за инфляции зарплатные ожидания соискателей выросли, а работодатели хотят нанять их на те же оклады, какие были год назад, - объясняет Гимпельсон. - Это не дефицит рабочей силы, а несостоятельность спроса на нее - платить адекватные деньги готовы немногие".

Представители бизнеса отмечают, что сейчас они опасаются не столько последствий пандемии, сколько рисков, связанных с политическими событиями, возможного введения новых санкций, нестабильной ситуации на валютном рынке. Бизнес воспринимает эти сценарии как наихудшие из возможных, полагая, что с "омикроном", как и с "дельтой" и другими штаммами коронавируса, так или иначе совладать сможет.

Кадры

Работодатели отказываются от профессионалов

Работодатели не спешат нанимать на работу суперпрофессиональных сотрудников, говорится в опросе сервиса "Суперджоб".

Избыточная квалификация такая же проблема, как и нехватка опыта. Во всяком случае, каждая пятая компания (22%) отказывает всем кандидатам, обладающим слишком большими знаниями. Трое из 10 опрошенных сталкивались с отказом по причине того, что "переросли" позицию, на которую претендуют. Отказывают даже молодым специалистам (11% среди опрошенных до 34 лет). Еще сложнее устроиться на работу более возрастным суперпрофессионалам. "Чем больше у россиян жизненного и профессионального опыта, тем больше среди них тех, кто получал отказы в трудоустройстве по причине избыточной квалификации (36% среди граждан от 45 лет)", - отмечают в "Суперджоб".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Почему? По идее, начальники должны сами гоняться за людьми, которые все знают и умеют. "Если человек объективно overqualified (суперквалифицированный) для определенной вакансии, у работодателя логично возникают сомнения в его мотивации и заинтересованности. В таком случае кандидату следует заранее подготовить аргументы, почему он претендует именно на эту вакансию, - говорит гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. - Но часто возникают ситуации, когда руководитель может увидеть в более компетентном специалисте угрозу для себя".

Но бывают и ситуации, когда кандидат себя недооценивает и претендует на позицию ниже, чем мог бы. В этом случае работодатель, скорее, окажется в выигрыше - принимая такого сотрудника на работу, он получит больше навыков за меньшие деньги.

"Избыточная квалификация кандидата на должность действительно может быть проблемой при трудоустройстве. По мнению некоторых работодателей, суперквалифицированные специалисты приходят к ним лишь для того, чтобы "пересидеть" в ожидании более интересного места - мол, как только оно появится, только что нанятый сотрудник тут же уйдет, а должность вновь станет пустующей", - высказывает свое мнение исполнительный директор департамента маркетинга и рекламы компании "Меркатор Холдинг" Татьяна Богатель.

Подготовила Ольга Игнатова

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