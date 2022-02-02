Компании готовы работать удаленно, но сотрудники боятся за свои зарплаты

Накануне стало известно о рекомендации Российской трехсторонней комиссии (РТК) из-за пандемии перевести на удаленку максимально возможное число работников. Эту информацию распространила пресс-служба минтруда. По данным министерства, уже сейчас в удаленном доступе заняты 3 млн человек. По оценке директора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, максимально на дистант отправляли от 5 до 6 млн работников, то есть чуть меньше 10% от всей рабочей силы в стране.
По мнению опрошенных "РГ" компаний, возвращение дистанционного формата никак не отразится на эффективности работы ни самих сотрудников, ни бизнеса в целом.
"Удаленная занятость возможна лишь для части специальностей: IT, журналистика, наука, отчасти преподавание, еще некоторые, но для большинства эта форма не применима, - считает Гимпельсон. - Новая удаленка не станет шоком для экономики, хотя и абсолютной рутиной ее введение назвать нельзя".
В удаленном доступе сейчас трудятся работники 31% компаний, приводит данные SuperJob. При этом в столице "удаленщики" есть в 47% организаций, а в регионах - только в 21%. Что понятно - дистанционная занятость подходит только для офисных сотрудников, а таких в Москве на порядок больше.
Помимо необходимости возвращения к удаленке омикрон ставит перед HR-отделами и другие задачи. "Санитарные" потери персонала вынуждают увеличить найм работников. По информации директора по маркетингу Kelly Services Жанны Волковой, число заявок на поиск временных сотрудников выросло в последние дни на 20-30%. Соответственно, растут и расходы на персонал.
Кроме омикронной нагрузки рынок труда испытывает и другие проблемы - выход из коронакризиса спровоцировал дефицит рабочей силы, продолжает Волкова. "На дефицит работников влияет еще один фактор: из-за инфляции зарплатные ожидания соискателей выросли, а работодатели хотят нанять их на те же оклады, какие были год назад, - объясняет Гимпельсон. - Это не дефицит рабочей силы, а несостоятельность спроса на нее - платить адекватные деньги готовы немногие".
Представители бизнеса отмечают, что сейчас они опасаются не столько последствий пандемии, сколько рисков, связанных с политическими событиями, возможного введения новых санкций, нестабильной ситуации на валютном рынке. Бизнес воспринимает эти сценарии как наихудшие из возможных, полагая, что с "омикроном", как и с "дельтой" и другими штаммами коронавируса, так или иначе совладать сможет.
Работодатели отказываются от профессионалов
Работодатели не спешат нанимать на работу суперпрофессиональных сотрудников, говорится в опросе сервиса "Суперджоб".
Избыточная квалификация такая же проблема, как и нехватка опыта. Во всяком случае, каждая пятая компания (22%) отказывает всем кандидатам, обладающим слишком большими знаниями. Трое из 10 опрошенных сталкивались с отказом по причине того, что "переросли" позицию, на которую претендуют. Отказывают даже молодым специалистам (11% среди опрошенных до 34 лет). Еще сложнее устроиться на работу более возрастным суперпрофессионалам. "Чем больше у россиян жизненного и профессионального опыта, тем больше среди них тех, кто получал отказы в трудоустройстве по причине избыточной квалификации (36% среди граждан от 45 лет)", - отмечают в "Суперджоб".
Почему? По идее, начальники должны сами гоняться за людьми, которые все знают и умеют. "Если человек объективно overqualified (суперквалифицированный) для определенной вакансии, у работодателя логично возникают сомнения в его мотивации и заинтересованности. В таком случае кандидату следует заранее подготовить аргументы, почему он претендует именно на эту вакансию, - говорит гендиректор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. - Но часто возникают ситуации, когда руководитель может увидеть в более компетентном специалисте угрозу для себя".
Но бывают и ситуации, когда кандидат себя недооценивает и претендует на позицию ниже, чем мог бы. В этом случае работодатель, скорее, окажется в выигрыше - принимая такого сотрудника на работу, он получит больше навыков за меньшие деньги.
"Избыточная квалификация кандидата на должность действительно может быть проблемой при трудоустройстве. По мнению некоторых работодателей, суперквалифицированные специалисты приходят к ним лишь для того, чтобы "пересидеть" в ожидании более интересного места - мол, как только оно появится, только что нанятый сотрудник тут же уйдет, а должность вновь станет пустующей", - высказывает свое мнение исполнительный директор департамента маркетинга и рекламы компании "Меркатор Холдинг" Татьяна Богатель.
Подготовила Ольга Игнатова