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После недавних беспорядков огромное значение для Казахстана имеет стабилизация социальной ситуации и восстановление экономики. Большую роль в сохранении устойчивости на территории своего ближайшего соседа играют Россия и ее крупнейшие компании, развивающие проекты в Казахстане.
Вагит Алекперов и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане. Фото: akorda.kz Вагит Алекперов и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане. Фото: akorda.kz
Вагит Алекперов и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Нур-Султане. Фото: akorda.kz

Российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества. Выстраиванию современной модели межгосударственного общения способствует воплощение особо важных совместных программ в экономической сфере. Развиваются самые актуальные направления сотрудничества: от цифровой экономики и топливно-энергетического комплекса до человеческого капитала, туризма и экологии. Эксперты отмечают высокий уровень взаимодействия казахстанских и российских компаний в вопросах реализации нефтегазохимических проектов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привел статистические данные, которые говорят о том, что скоординированная экономическая политика позволяет диверсифицировать производство и облагораживать структуру взаимной торговли. Так, за восемь месяцев прошлого года товарооборот между Россией и Казахстаном показал рост в 34 процента. В абсолютных цифрах это 16,1 миллиарда долларов США, что превышает уровень трех допандемийных лет.

"Природой и историей нашим странам предопределено быть добрыми соседями в регионе Каспийского моря, - сказал Сергей Лавров. - Совместным освоением ресурсов Каспия, заботой о его экосистеме мы демонстрируем ответственное отношение к этому уникальному и в то же время хрупкому водоему, не имеющему связи с Мировым океаном. Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к использованию своих природных ресурсов, прежде всего богатых углеводородных запасов при безусловном контроле за их воздействием на окружающую среду".

В Казахстане работает ряд российских и иностранных нефтедобывающих предприятий. В нефтегазовых программах высока доля иностранных инвестиций - 80-90 процентов. Среди крупнейших инвесторов - Группа "ЛУКОЙЛ", действующая в Казахстане с 1995 года. Инвестиции компании на территории республики составляют более 10 миллиардов долларов.

Компания участвует на территории Казахстана в самых перспективных нефтегазовых проектах. Совместно с "КазМунайГазом" ЛУКОЙЛ разрабатывает нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак. Разведанные запасы нефти и конденсата в Карачаганаке позволяют включить его в число ведущих месторождений в мире.

Участники встречи обсуждают перспективы развития энергетики Казахстана. Фото: akorda.kz

Кроме того, ЛУКОЙЛ разрабатывает месторождения Тенгиз, Кумколь, Женис и Аль-Фараби, участвует в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений. В прошлом году компания подписала соглашение о принципах по проекту "Каламкас-море и Хазар".

Обустройство богатейших месторождений и формат дальнейших взаимоотношений порой обсуждаются на самом высоком уровне. Так, в среду в Нур-Султане президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Стороны проанализировали результаты деятельности компании на территории страны и планы дальнейшего сотрудничества. Алекперов встретился также с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым и председателем правления компании "КазМунайГаз" Аликом Айдарбаевым.

Совместные российско-казахстанские проекты стали надежной основой для успешной реализации важных госпрограмм в сфере энергетики

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что республика приступает к освоению морского нефтяного месторождения Каламкас-море. "Мы приступаем к освоению крупного месторождения Каламкас-море (Хазар). Определен стратегический партнер с российской стороны - это Компания "ЛУКОЙЛ". Общая стоимость проекта составит около 5 миллиардов долларов", - сказал Токаев.

На последнем Петербургском международном экономическом форуме Вагит Алекперов и Алик Айдарбаев подписали договор, согласно которому ЛУКОЙЛ стал участником разведки и добычи на участке Аль-Фараби, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря и примыкающем к участку месторождения Женис, на котором уже в 2022 году запланировано бурение первой поисковой скважины. Важная деталь - акватория участка свободна ото льда в течение всего года, что облегчает добычу.

Важное значение и для России, и для Казахстана имеет безопасность разработок. Казахстанские партнеры побывали на нефтяной платформе месторождения им. В. Филановского в Каспийском море, где ознакомились с полным технологическим циклом - добычей углеводородного сырья, его подготовкой до товарного состояния и транспортировкой продукции на берег. Специалисты ЛУКОЙЛа представили систему "нулевого сброса", применяемую на всех шельфовых проектах Компании в Баренцевом, Балтийском и Каспийском морях. Все производственные и бытовые отходы собираются на платформе и затем отправляются на береговые базы для безопасной переработки, очистки и утилизации. Это полностью исключает загрязнение морской среды.

По сути, такие компании, как ЛУКОЙЛ, не только объединяют экономики двух стран, но и определяют перспективу будущих взаимосвязей. Нет сомнений: совместные российско-казахстанские проекты стали надежной основой для развития двусторонних отношений и успешной реализации важных госпрограмм в сфере энергетики. Подобное международное сотрудничество укрепляет авторитет обеих стран в мире как надежных и сильных партнеров, как государств с большим технологическим и интеллектуальным потенциалом, востребованным в самых перспективных отраслях мировой экономики.

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