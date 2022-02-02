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02.02.2022 21:03
Рубрика: Власть

Комплексы "Ярс" Тейковской дивизии РВСН вышли на учение

Текст: Юрий Гаврилов

В Свердловской области на маршруты боевого патрулирования вывели пусковые установки мобильного ядерного ракетного комплекса "Ярс" Тейковской дивизии РВСН. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, в ходе учения стратегические ракетчики в том числе отработают скрытную переброску ракетных комплексов на полевые позиции.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Все происходит так, как это делалось бы во время войны. Скажем, для обнаружения, блокировки и уничтожения условных диверсантов используются боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М" с беспилотными летательными аппаратами. Сами диверсионные группы, по замыслу учения, будут действовать на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка "Ярсов" и попытаются провести минирование участков дорог на маршрутах боевого патрулирования.

Напомним, что стратегические "Тополя" и "Ярсы" специально сделали не только в шахтном, но и в мобильном варианте, чтобы в случае чего противник поломал голову над их поисками. В угрожаемый период координаты баз ядерных ракет моментально вводят в электронный мозг ударных комплексов. Это - объекты первой атаки. А подвижные средства ядерного нападения еще надо засечь, и лишь затем пытаться уничтожить.

Чтобы сорвать вражеские атаки и самим нанести удар, в РВСН организуют боевое дежурство на маршрутах патрулирования. О важности этого вида учебы можно судить на таком примере. Только одна Тейковская ракетная дивизия во время патрулирования прикрывает своими комплексами территорию, сопоставимую по размерам с суммарной площадью нескольких европейских государств. А ведь на колонные пути командование РВСН выводит несколько подобных соединений.

На обычных автострадах тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами, конечно, не встретить. Их маршрут проложены в стороне от обжитых мест, как правило в лесистых районах. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя средства маскировки, в том числе специальные аэрозольные облака делают технику практически невидимой с воздуха, а в местах ее нахождения работают средства радиоэлектронной борьбы, спутники-шпионы НАТО все равно попытаются разглядеть с орбиты наши стратегические "Ярсы". Задача космической разведки - определить координаты и направление движения ракетных комплексов. Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям ракетчиков.

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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