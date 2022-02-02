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02.02.2022 14:20
Рубрика: Общество

Космический турист отказался от полета из-за лишнего веса

Текст: Диана Ковалева
Фото: Courtesy Kyle Hippchen via AP Фото: Courtesy Kyle Hippchen via AP
Фото: Courtesy Kyle Hippchen via AP

Когда 16 сентября 2021 года компания SpaceX Илона Маска запустила в космос экипаж, состоявший из четырех гражданских лиц, одного из них звали Кристофер Семброски. Как писали тогда СМИ, заветный билет к звездам ему отдал друг. Теперь выяснилось, что щедрого товарища зовут Кайл Хиппчен, он командир воздушного судна в региональной американской авиакомпании Endeavor Air. И сам он не смог полететь в космос, потому что слишком много весил.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Один из участников полета - миллиардер Джаред Айзекман - выкупил все четыре места на космическом корабле и одно из них разыграл в лотерею. Все собранные деньги должны были пойти на нужды детской больницы святого Иуды в Мемфисе. Хиппчен в рамках розыгрыша внес 600 долларов, а Семброски - 50. Вскоре организаторы связались с Хиппченом и стали подробно расспрашивать о его жизни. Только в этот момент, как передает телеканал NBC, он прочитал то, что было мелким шрифтом написано в условиях конкурса: победитель должен весить не более 113 килограмм и быть не выше двух метров. Рост у Хиппчена был 1,8 метра, а вот вес - примерно 150 килограммов. Он сообщил организаторам, что не может дальше участвовать в розыгрыше, на что те заявили, что именно он стал победителем.

Хиппчен решил, что попытки сбросить лишние килограммы в оставшееся до полета время могут негативно отразиться на его здоровье, поэтому с позволения Айзекмана выбрал себе замену - своего старого друга Семброски, с которым они вместе учились в авиационном университете Эмби-Риддла и жили в одной комнате. В благодарность товарищ взял некоторые вещи Хиппчена с собой в космос. Перед полетом участникам разрешили сделать один телефонный звонок, и Семброски позвонил именно своему другу.

Общество Космос

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