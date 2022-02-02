Постановление правительства Ленинградской области от 1 февраля 2022 года № 64 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1,2.2 изложить в следующей редакции:

"1.2.2. До 20 февраля 2022 года включительно реализацию дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и домах культуры, реализующих указанные образовательные программы, осуществлять исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий независимо от зоны нахождения, в которой устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела "Дополнительное образование (в том числе в домах культуры)" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.";

пункт 1.2.7 изложить в следующей редакции:

"1.2.7. До 20 февраля 2022 года включительно запретить проведение массовых мероприятий для детей, а также спортивных массовых мероприятий для детей на выезде.";

пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:

"1.3.2. До 20 февраля 2022 года включительно реализацию дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и домах культуры, реализующих указанные образовательные программы, осуществлять исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий независимо от зоны нахождения, в которой устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела "Дополнительное образование (в том числе в домах культуры)" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.";

пункт 1.3.7 изложить в следующей редакции:

"1.3.7. До 20 февраля 2022 года включительно запретить проведение массовых мероприятий для детей, а также спортивных массовых мероприятий для детей на выезде.";

пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

"1.11. Учреждениям культуры Ленинградской области обеспечить соблюдение требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Музеям, расположенным на территории Ленинградской области, организовывать экскурсионные мероприятия на открытом воздухе.

Доступ посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, в парковые зоны музеев (музейных комплексов) разрешается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов, при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с запретом на предоставление посетителям во временное пользование системы "Аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией (за исключением выездных виртуальных экскурсий с использованием ЗВ-очков при их индивидуальной дезинфекции и наличии отрицательного результата теста на коронавирус у сотрудников музеев, допущенных к организации таких экскурсий) при условии соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Запрещается посещение лицами, не достигшими 18-летнего возраста, музеев и внемузейных пространств, за исключением организованных групп детей, состоящих из обучающихся одного класса (группы) общеобразовательной (дошкольной образовательной) организации, а также за исключением посещения таких объектов указанными лицами в составе семьи.

Деятельность театров Ленинградской области допускается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVTD-19), проведенного не позднее чем за 48 часов, и при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Запрещается посещение театров Ленинградской области лицами, не достигшими 18-летнего возраста, за исключением организованных групп детей, состоящих из обучающихся одного класса (группы) общеобразовательной (дошкольной образовательной) организации, а также за исключением посещения таких объектов указанными лицами в составе семьи.

Деятельность учреждений культурно-досугового типа Ленинградской области допускается для лиц старше 18 лет в части методической работы, репетиционного процесса, кружковой работы при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

До 20 февраля 2022 года включительно кружковая работа для лиц, не достигших 18-летнего возраста, допускается исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Государственным и муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслуживание населения Ленинградской области с ограничением максимального количества посетителей - не более одного человека на 10 квадратных метров при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров), а также при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.";

пункт 1.19.2 изложить в следующей редакции:

"1.19.2. В зоне 1 и зоне 2 деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), стоматологий, бань, бассейнов осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у таких объектов паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, а также при условии, что количество посетителей объектов в зоне 1 и зоне 2 будет составлять до 50 процентов заполняемости. В случае отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешено осуществлять при наличии у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов. Допуск посетителей осуществлять исключительно по результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и гриппа.

Запрещается посещение лицами, не достигшими 18-летнего возраста, фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку, спортсменов профессиональных спортивных клубов, организованных групп детей, класса, группы одной образовательной организации в рамках реализации образовательных программ.

Деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих услуги музеев и внемузейных пространств, театров допускается при соблюдении условий, установленных абзацем первым настоящего пункта, а также при наличии у работников и посетителей медицинского отвода от вакцинации от COVID-19.

Запрещается посещение лицами, не достигшими 18-летнего возраста, организаций, предоставляющих услуги музеев и внемузейных пространств, театров, за исключением организованных групп детей, состоящих из обучающихся одного класса (группы) общеобразовательной (дошкольной образовательной) организации, а также за исключением посещения таких объектов указанными лицами в составе семьи."";

пункт 1.19.5 изложить в следующей редакции:

"1.19.5. Деятельность кинотеатров и передвижных цирков шапито, а также гостиниц, иных средств размещения разрешена с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов. При этом заселение в гостиницы, иные средства размещения возможно также при отрицательном результате исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста.

В случае наличия у кинотеатров паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешена без предъявления посетителями, достигшими 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов.

Допуск посетителей кинотеатров и передвижных цирков шапито осуществлять исключительно по результатам проведенной дистанционной термометрии (при определяемой на открытой поверхности тела температуре не выше 37 градусов Цельсия), исключив допуск лиц с признаками ОРВИ и гриппа.

Запрещается посещение лицами, не достигшими 18-летнего возраста, кинотеатров и передвижных цирков шапито, за исключением организованных групп детей, состоящих из обучающихся одного класса (группы) общеобразовательной (дошкольной образовательной) организации, а также за исключением посещения таких объектов указанными лицами в составе семьи.";

в пункте 1.27:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"До 20 февраля 2022 года включительно проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии, что количество участников и зрителей таких мероприятий будет составлять: в зоне 1 и в зоне 2 -до 500 человек, в зоне 3 - до 1000 человек, при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. Обязательным является наличие у участников и зрителей мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов. Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.";

абзацы двадцать восьмой и двадцать девятый изложить в следующей редакции:

"Запрещается посещение лицами, не достигшими 18-летнего возраста, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, в том числе концертных организаций, за исключением организованных групп детей, состоящих из обучающихся одного класса (группы) общеобразовательной (дошкольной образовательной) организации, а также за исключением посещения таких объектов указанными лицами в составе семьи.

До 20 февраля 2022 года включительно запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, в том числе мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению.";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) строку 10 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







