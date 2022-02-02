Лукашенко выразил уверенность в мастерстве олимпийской команды Беларуси

Успеха на заснеженных трассах и ледяных аренах пожелал президент Беларуси членам национальной делегации на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют уже 4 февраля.

В напутствие Александра Лукашенко, которое цитирует его пресс-служба, отмечается, что перед белорусскими спортсменами стоит важная и ответственная задача. Ведь "мечта каждого спортсмена и тренера - пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твердо верит в себя", - констатирует глава государства.

Вот почему, говорится в тексте телеграммы, "надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину. Верю в нашу команду и в каждого из вас. Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждет спортивных подвигов во имя Беларуси. Пусть вам сопутствует успех, и сбудутся самые смелые мечты!" - пожелал Лукашенко национальным атлетам.

На зимнюю Олимпиаду в Пекине отправились 29 белорусских спортсменов, которые выступят в биатлоне, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном и конькобежном спорте и фигурном катании. Кстати, руководителем миссии олимпийской команды Синеокой утвержден директор центра по зимним видам спорта "Раубичи" Александр Гагиев. Ранее он был шефом миссии спортивной делегации на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, заместителем главы миссии белорусской команды на I Европейских играх в Баку.