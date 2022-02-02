Макрон допустил возможность поездки в Россию в ближайшее время

Глава Пятой Республики Эмманюэль Макрон допускает возможность поездки в Москву. Об этом он заявил в коммуне Туркуэн (регион О-де-Франс), передает ТАСС.

"Я ничего не исключаю", - так ответил президент Франции на вопросы журналистов о возможности визита в Россию.

"Я ничего не исключаю, потому что считаю, что роль Франции, особенно во время ее председательства в Совете ЕС, состоит в том, чтобы попытаться найти общее решение", - уточнил он условия, при которых его поездка возможна.

При этом заявил о готовности к переговорам с президентами РФ и Украины по урегулированию нынешней непростой ситуации.

"Я также продолжу переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским", - пообещал Макрон.