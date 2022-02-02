Mediascope стал единым измерителем интернет-аудитории

Роскомнадзор выбрал уполномоченную организацию по исследованию объема интернет-аудитории. Единым измерителем посещаемости интернет-сайтов стала компания Mediascope, которая так же является телеизмерителем.

В июле 2021 года Президент России подписал закон № 266 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым на Роскомнадзор была возложена обязанность по выбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории.

Как отмечается в сообщении Роскомнадзора, уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые ведомство внесло в специальный реестр. Сейчас в нем 79 информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию. В том числе 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных агрегатора, 8 социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой информации, 14 иных информационных ресурсов. Указанный перечень ресурсов не окончательный и может дополняться. В частности, на данные измерителя будут опираться при реализации норм закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов.

Для передачи данных уполномоченной организации интернет-площадки должны установить специальное программное обеспечение измерителя (счетчик) или же передавать набор данных самостоятельно.

Все информационные ресурсы, включенные в реестр, получат соответствующее уведомление от Роскомнадзора и с 1 марта 2022 года приступят к взаимодействию с Mediascope в части предоставления необходимых данных для исследования аудитории. Согласно законодательству, уполномоченная организация обязана ежегодно предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать данный отчет на своем официальном сайте в сети "Интернет".