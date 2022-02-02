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Рубрика: В мире

Мексика отправит на Луну мини-роботов для исследования грунта

Мексиканские ученые планируют отправить на Луну первую партию автономных мини-роботов в рамках проекта Colmena ("Улей"), нацеленного на разработку в космосе полезных ископаемых. Запуск запланирован на июнь этого года.

Фото: CNSA/Our Space
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"Colmena продемонстрирует, что очень маленькие роботы при совместной работе могут быть исследователями и шахтерами", - цитирует РИА Новости заявление руководителя лаборатории космических приборов Института ядерных исследований Национального автономного университета Мексики Густаво Медина Танко.

В составе первой миссии - пять роботов диаметром 12 сантиметров каждый и массой около 60 граммов. Их работа на Луне продлится около 13 земных суток.

Проект Colmena был запущен в 2016 году для исследования потенциала мини-роботов при работах в космосе и возможностей их самоорганизации, а также потенциала добычи редкоземельных металлов на астероидах.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Освоение Луны

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