Вопрос читателям: Мешают ли вам сосульки?

Зима в этом году выдалась капризная: то мороз, то оттепель. Снегопад идет неделями. Как результат - метровые сосульки на карнизах и прогнутые от тяжести снега крыши домов. И все это далеко не безобидно. Наш вопрос: вам сосульки жить мешают?

Нодир Халилов, дворник, Санкт-Петербург:

- Я сам из Самарканда, настоящие гололед и сугробы увидел только три года назад, когда переехал в Петербург. Сосульки - это моя боль. В первую же зиму огромная сосулища рухнула точно в тот угол двора, где был сложен мой инвентарь. Металлическую лопату смяло так, что пришлось выбросить. С тех пор я очень боюсь сосулек. Честное слово, если б не сосульки и гололед, Питер был бы лучшим городом мира и, может быть, я бы даже не скучал по родине.

Анатолий Красный, пенсионер, Минск:

- Не мешают, потому что их убирают работники коммунальной службы. Делают это всегда вовремя, потому грех жаловаться. Выходишь во двор, бывает, даже жалко становится, что не можешь на эту ледяную красоту полюбоваться. Вспоминаю детские годы, как любил срывать сосульки, а затем лизнуть сотворенный природой леденец. Часто с друзьями угощались этим удивительным зимним лакомством. Жаль, что это время ушло безвозвратно.

Александр Форин, врач, Хабаровск:

- Сейчас в Хабаровске на крышах лежат огромные сугробы, но таять они начнут не раньше марта-апреля. Да и оттепелей в ближайшее время не предвидится. Трещат морозы! То есть сосулек пока нет и бояться их нечего. Проблема сосулек на юге Дальнего Востока возникает только весной. А до нее ох, как далеко.

Сергей Шаров, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Саратовской области:

- Суды стали привлекать к уголовной ответственности собственников жилья в многоквартирных домах из-за того, что прохожие получают травмы от снега и льда, который падает с переоборудованных балконов. Если человек остеклил балкон, установил над ним козырек, но не согласовал эти изменения с органами местного самоуправления и собранием жильцов дома, по закону не управляющая организация, а он сам несет ответственность за содержание такого имущества. Недавно в Саратове 72-летнюю бабушку суд приговорил к ограничению свободы на полгода из-за того, что лед, упавший с крыши ее балкона, убил 12-летнего мальчика.

Ирина Сайко, старший научный сотрудник краеведческого музея, Барановичи:

- Сосульки мешают не только мне, но и всем городским жителям. Любой здравомыслящий человек понимает, что ледяные глыбы таят большую опасность. Поэтому стараюсь ходить по тротуарам в нескольких метрах от зданий. И всем советую не только под ноги смотреть, но и вверх.

Анна Буевич, председатель районной организации ветеранов, Борисов:

- Признаюсь, по поводу сосулек не заморачиваюсь: если их нет - хорошо, когда вдруг появились - еще лучше. Ведь в природе все гармонично, во всем можно найти свои плюсы. Для меня, например, сосульки - признак скорой весны. Вот и наши предки уже в середине февраля начинали активно готовиться к встрече тепла. А если сосульки с крыш убрать, то на одну весеннюю примету станет меньше.

Влад Гирфанов, курьер, Казань:

- На центральных улицах и в новых районах Казани проблем с сосульками нет. А вот в старых районах и частном секторе такая проблема существует. Длинные сосульки свисают с карнизов домов, угрожая упасть людям на голову. Передвигаюсь в таких местах с "гордо поднятой головой".