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Рубрика: Власть

МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE

Текст: Константин Волков

Запрет со стороны немецкого медиарегулятора на вещание RT DE вынуждает Москву принять ответные меры в отношении немецких СМИ, аккредитованных в России. Об этом 2 февраля заявил МИД РФ.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Также в его заявлении отмечается, что решение немецкого медирегулятора о запрете вещания RT DE "принято вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ".

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