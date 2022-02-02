МИД РФ заявил об ответных мерах в отношении СМИ Германии из-за ситуации с RT DE

Запрет со стороны немецкого медиарегулятора на вещание RT DE вынуждает Москву принять ответные меры в отношении немецких СМИ, аккредитованных в России. Об этом 2 февраля заявил МИД РФ.

"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Также в его заявлении отмечается, что решение немецкого медирегулятора о запрете вещания RT DE "принято вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ".