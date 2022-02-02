МИД РФ запретил въезд госсекретарю МВД Черногории из-за Тельмана Измаилова

Новости

В Туле на школьницу упала ледяная глыба 13:10
Более половины австрийцев получили бустерную прививку 12:58
Потребление энергии жителями Приангарья возросло вчетверо из-за майнинга 12:56
Эторфин станут применять при лечении животных 12:42
В Сиэтле появился музей цифровых произведений искусства 12:36
Кассация отклонила жалобу Соболь на приговор к году исправительных работ 12:35
В Москве совершено разбойное нападение на 89-летнего пенсионера 12:32
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого 12:13
В Челябинской области отказались от введения всеобщего дистанта 12:06
Мария Захарова уличила главу МИД Британии в незнании географии 12:00
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ 11:52
Украина провела учения на границе с Крымом с применением РСЗО "Ураган" 11:48
Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя 11:43
В Петербурге уволят оперативницу, которой сломали руку в дежурной части 11:29
Российские фигуристки Валиева и Трусова провели первую тренировку в Пекине 11:18
София Ротару заразилась штаммом "омикрон" с осложнениями 11:09
Польша решила передать Украине ПЗРК Piorun 11:07
Россия в январе нарастила экспорт электроэнергии почти на 18% 11:00
США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных 10:48
Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель 10:45
В Крыму из-за писем о бомбах эвакуировали здания администраций 10:44
31-летний актер из "Ходячих мертвецов" покончил с собой 10:44
В Совфеде оценили слова Псаки о России, лисе и курятнике 10:36
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности 10:34
Попова: Делается все, чтобы избежать завоза в Россию вируса Нипах 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 11:55
Рубрика: Власть

МИД РФ запретил въезд госсекретарю МВД Черногории из-за Тельмана Измаилова

Текст: Константин Волков
МИД РФ 2 февраля обнародовал сообщение о запрете на въезд в Россию государственному секретарю (статс-секретарю) МВД Черногории Зорану Миляничу. Соответствующая нота направлена в посольство Черногории в Москве.
Тельман Исмаилов. Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Тельман Исмаилов. Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Тельман Исмаилов. Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

"Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг - предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

В октябре 2021 года стало известно, что бизнесмен Тельман Измаилов получил политическое убежище в Черногории и по этой причине не может быть экстрадирован в Россию.

Следственный комитет РФ объявил бизнесмена в международный розыск в 2017 году. Его подозревают в причастности к убийству двух предпринимателей, незаконном обороте оружия, а также - в похищении певца Авраама Руссо.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Черногория Правительство МИД

Главное сегодня

Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
El Pais опубликовала конфиденциальный ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности
За сутки в России госпитализировали 17 201 человека с COVID-19
Сенатор Рябухин предложил депортировать иностранцев за контрафакт алкоголя
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году