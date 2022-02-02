МИД РФ запретил въезд госсекретарю МВД Черногории из-за Тельмана Измаилова

"Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 года черногорскими властями недружественный шаг - предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В октябре 2021 года стало известно, что бизнесмен Тельман Измаилов получил политическое убежище в Черногории и по этой причине не может быть экстрадирован в Россию.

Следственный комитет РФ объявил бизнесмена в международный розыск в 2017 году. Его подозревают в причастности к убийству двух предпринимателей, незаконном обороте оружия, а также - в похищении певца Авраама Руссо.