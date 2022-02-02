МИД Украины: Особого статуса у Донбасса не будет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не рассматривает возможность предоставления Донбассу особого статуса.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения", - подчеркнул министр в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его словам, Киев проводит реформу, направленную на децентрализацию, а также готов работать над реализацией Минских соглашений. "Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - сказал Кулеба.

Минские соглашения предполагают не только прекращение войны в Донбассе и восстановление экономики региона, но также и глубокую децентрализацию с введением особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом в настоящее время переговоры по Минским соглашениям находятся в тупике, в том числе из-за того, что украинская сторона фактически отказывается выполнять политические пункты соглашений.