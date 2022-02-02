Михаил Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах России

Приостановка плановой медицинской помощи из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" должна быть временной и не касаться детей и пациентов с болезнями, требующими непрерывного лечения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин: Приостановка плановой медицинской помощи в регионах на фоне ковида допустима лишь на время, а в ряде случаев не должна прекращаться вообще. Фото: Дмитрий Астахов/ Pool/ ТАСС

"Омикрон" выявлен практически во всех регионах страны, констатировал глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией. Распространяется он быстрее предыдущих, и с ростом заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения, прежде всего на первичное звено. "В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как поручил президент", - указал Мишустин.

Правительство дополнительно профинансирует изучение циркулирующих штаммов. "На проведение их генетического анализа - секвенирование - выделим около 400 миллионов рублей", - сообщил премьер. Кабинет министров также предоставит финансирование на реагенты и расходные материалы, необходимые для определения нового штамма "омикрон", поскольку своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации.

В условиях пандемии у регионов есть право временно приостанавливать оказание плановой медицинской помощи по некоторым профилям. "Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь именно "временно". Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь", - сказал Михаил Мишустин губернаторам.

Он также напомнил указание президента - держать на особом контроле вопросы медицинской помощи детям. "А также не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения. Например, онкология", - подчеркнул глава правительства. Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено взять вопрос на личный контроль.

По итогам четвертой недели года показатель заболеваемости в стране составил 468,5 на 100 тысяч населения. "Это рост в два раза по сравнению с неделей раньше", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Почти половина всех регистрируемых случаев - 47 процентов - приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Среднероссийские показатели превышены в 19 регионах, рост зафиксирован в 83. "И в двух мы пока видим снижение заболеваемости на 4 и 8 процентов. Это в Амурской области и Еврейской автономной области", - отметила главный санитарный врач страны.

Быстрее всего коронавирус сейчас распространяется среди ребят 15-17 лет, госпитализированы почти десять тысяч детей с ковидом

В Москве за прошлую неделю количество заболеваний увеличилось сразу почти на 70 процентов, на 40 процентов - госпитализации. "По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1600 человек в сутки, и сегодня занято около 10 тысяч коек стационарных", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Город увеличил резерв ковидных коек еще на пять тысяч, они будут задействованы в случае дальнейшего подъема заболеваемости.

Однако у властей столицы есть робкая надежда на стабилизацию ситуации, поскольку, по словам градоначальника, на этой неделе прирост новых случаев снижается. "Надеюсь, мы выходим на плато, - осторожно предположил Собянин. - Посмотрим, это первые дни недели. Мы примерно видим, какие показатели будут завтра".

Рост фиксируется во всех возрастных группах, рассказала Анна Попова. В меньшей степени это относится к людям 65 лет и старше. А вот быстрее всего коронавирус сейчас распространяется среди детей 15-17 лет. "Именно здесь требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения", - заявила глава Роспотребнадзора.

Количество пациентов под наблюдением врачей за прошлую неделю увеличилось в два раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На амбулаторном лечении находятся 92 процента. "Что касается стационарного звена, также отмечается рост госпитализаций. На сегодня госпитализированы 147 тысяч человек, рост составил 23 процента", - привел глава минздрава данные из больниц. Количество тяжелых больных снизилось на 9 процентов, их доля в общем количестве - 11 процентов.

- На сегодня госпитализируется 8 процентов от общего числа активных случаев, - заявил Мурашко. - Это меньше, чем было в четвертую волну, осеннюю. С одной стороны, это благоприятный момент, потому что мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено, но в то же время это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи.

При этом в больницы все чаще попадают дети, сейчас это почти 10 тысяч пациентов. "Вынужден отметить, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжелом течении, - в 1,6 раза", - отметил министр Мурашко. Из-за этого в регионах развернули новые детские койки - до 11 385 единиц.

В этой ситуации особое значение приобретает вакцинация детей от 12 до 17 лет. Ее пока что прошли около 17 тысяч человек. Взрослому населению тоже необходимо активнее прививаться считает глава минздрава, особенно людям старше 60 лет, имеющим хронические неинфекционные заболевания. "Темпы вакцинации, мы считаем, сейчас недостаточные", - констатировал Мурашко.