Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель

Российский истребитель Су-30 по маневренности и дальности полета превосходит любой западный аналог. А боевые возможности новейшей модификации Су-30СМ2 - например, 400-километровая дальность стрельбы ракетами "воздух-воздух", - перекрывают способности самолетов НАТО более чем вдвое, пишет Military Watch Magazine. При всех своих достоинствах Су-30 может оказаться последней реинкарнацией легендарного Су-27, считает издание.

Новейшая модификация Су-30СМ2, только начавшая поступать в ВМФ и ВКС России, вобрала все лучшее от прежнего многоцелевого Су-30 и первоклассного истребителя Су-35. Двигатели с управляемым вектором тяги обеспечивают самолету сверхманевренность для уклонения от вражеских ракет и преимущества в ближнем бою. Версия СМ2 получила новую силовую установку от Су-35 - с возросшей тягой и лучшей экономичностью, что положительно сказалось на дальности полета (и без того немаленькой).

Также Су-30СМ2 оснащен новым радаром "Ирбис-Е" - тоже от Су-35. Неудивительно, что Су-30 составляют основу истребительного авиапарка российской армии - порядка 130 машин. И все их планируется модернизировать до уровня СМ2.

При этому Су-30 может оказаться последней модификацией отличного планера Су-27, поскольку российский ОПК переходит на следующее поколение истребителей на платформе Су-57 и, возможно, легкого Су-75 Checkmate.