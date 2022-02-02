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02.02.2022,  
10:45
Текст:  Антон Валагин

Military Watch: Су-30 превосходит любой западный истребитель

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Российский истребитель Су-30 по маневренности и дальности полета превосходит любой западный аналог. А боевые возможности новейшей модификации Су-30СМ2 - например, 400-километровая дальность стрельбы ракетами "воздух-воздух", - перекрывают способности самолетов НАТО более чем вдвое, пишет Military Watch Magazine. При всех своих достоинствах Су-30 может оказаться последней реинкарнацией легендарного Су-27, считает издание.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Новейшая модификация Су-30СМ2, только начавшая поступать в ВМФ и ВКС России, вобрала все лучшее от прежнего многоцелевого Су-30 и первоклассного истребителя Су-35. Двигатели с управляемым вектором тяги обеспечивают самолету сверхманевренность для уклонения от вражеских ракет и преимущества в ближнем бою. Версия СМ2 получила новую силовую установку от Су-35 - с возросшей тягой и лучшей экономичностью, что положительно сказалось на дальности полета (и без того немаленькой).

Также Су-30СМ2 оснащен новым радаром "Ирбис-Е" - тоже от Су-35. Неудивительно, что Су-30 составляют основу истребительного авиапарка российской армии - порядка 130 машин. И все их планируется модернизировать до уровня СМ2.

При этому Су-30 может оказаться последней модификацией отличного планера Су-27, поскольку российский ОПК переходит на следующее поколение истребителей на платформе Су-57 и, возможно, легкого Су-75 Checkmate.

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Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany / wikipedia.org
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