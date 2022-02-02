Минск запретил транзит литовских товаров по своей территории

Запрет на железнодорожный транзит из Литвы по территории своей страны для группы товаров введен Беларусью, подтвердил в среду пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анатолий Глаз.

На этот вынужденный шаг официальный республика пошла, по его словам, после того, как Вильнюс ограничил транзит белорусских товаров через свои порты, Он пояснил, что Минск неоднократно предлагал урегулировать этот вопрос в правовом поле.

"Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских калийных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны", - подчеркнул дипломат. К ним, по его словам, относятся и соглашение от 3 апреля 2000 года об условиях транзита белорусских грузов с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры Литвы, конвенция ООН по морскому праву. "Эти документы юридически обязывают Литву предоставить Беларуси транзит как стране, не имеющей выхода к морю", - констатировал он.

Пресс-секретарь ведомства обратил внимание и на тот факт, что управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США официально информировало литовскую сторону, что американские санкции в отношении "Беларуськалия" не являются обязательными для железных дорог прибалтийской республики. "Соответственно решение пока еще действующего правительства Литвы является инициативным. В таком контексте данный шаг представляет собой элемент гибридной агрессии в отношении Беларуси, направленный на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа", - констатировал спикер МИД.

В рамках современных правил международной торговли, по его словам, "это пещерная дикость. Таким шагом правительство Литвы еще раз перед всем миром расписалось в своей нецивилизованности и ненадежности в качестве торгового партнера вдобавок к ряду других своих поступков".

Но руководствуясь принципами добрососедства и не желая причинять ущерб "многострадальному литовскому народу", отметил Глаз, Беларусь воздерживалась от резких ответных мер в связи с последовательными враждебными действиями безрассудного литовского руководства.

Кстати, еще накануне премьер-министр РБ Роман Головченко предупреждал, что экономика Литвы понесет потери из-за принятого эмбарго на белорусские грузы. А в Минске, пояснил он, к этой ситуации давно готовились и свои поставки переориентировали. И хотя за счет более длинного логистического плеча белорусские производители немного потеряли в маржинальности, она будет компенсирована ростом мировых цен.

"Так что мы, по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы. Более того, мы взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов на перевозку с их стороны. Соответствующие исковые заявления поданы. Взыщем с них, в том числе упущенную выгоду. Это большие суммы", - предупредил бывших партнеров глава правительства.