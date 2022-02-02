Минздрав отмечает серьезный прирост числа заболевших COVID детей

Минздрав фиксирует значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он уточнил, что эта тенденция особенно проявляется в последнюю неделю. Рост - более чем в 2,2 раза. "Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов - это именно дети", - заявил Мурашко.

При этом 97% детей лечатся амбулаторно.

Что касается стационарной помощи, то почти 10 тысяч детей госпитализированы с коронавирусом. "Именно госпитализация является таким маркером распространения и тяжести течения заболевания", - добавил министр.

В связи с ростом числа госпитализаций в регионах увеличено количество коек для лечения детей с коронавирусом почти в полтора раза - развернуто 11,4 тысячи коек.

Тревожная тенденция - среди госпитализированных возросло количество детей с тяжелым течением заболевания.