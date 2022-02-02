Мишустин: "Омикрон" выявлен практически во всех регионах

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен практически во всех регионах страны, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин. Распространяется он быстрее предыдущих, и с ростом заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения, прежде всего на первичное звено.

"В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию, и для этого конечно необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент", - указал глава правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией.