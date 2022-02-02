Мишустин: Приостановка плановой медпомощи должна быть временной, не касаться детей

В условиях пандемии коронавируса у регионов есть право временно приостанавливать оказание плановой медицинской помощи по некоторым профилям.

"Но я хочу подчеркнуть, что ключевое слово здесь именно "временно". Как только обстановка в регионе стабилизируется, конечно, необходимо сразу же возобновить плановую помощь", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Он также напомнил указание президента - держать на особом контроле вопросы медицинской помощи детям.

"А также не должна прекращаться помощь для людей, у которых болезни, требующие непрерывного лечения. Например, онкология", - сказал глава правительства. Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено взять вопрос на личный контроль.