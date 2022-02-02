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Рубрика: Происшествия

Мошенника-строителя в Москве приговорили к 8 годам колонии

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Солнцевский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии 48-летнего жителя столицы Романа Дутова. Его признали виновным в 7 эпизодах крупного мошенничества, совершенных с использованием служебного положения, в крупном размере, а также в одном эпизоде особо крупного мошенничества.

Мужчина в свое время создал фирму по строительству дачных домов и бань с красивым и многообещающим названием: ООО "Крестьянское фермерское хозяйство "Дутов и сыновья". Господин Дутов заключал с потенциальными клиентами договоры на строительство коттеджей, брал предоплату. А вот, как оказалось, строить ничего не собирался.

Фото: Иван Егоров/РГ
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, мужчина разместил на одном из интернет-сайтов информацию о строительстве деревянных сооружений, о сроках их изготовления и ценах. Он консультировал потенциальных клиентов по телефону, согласовывал цену и сроки строительства жилых домов. И даже якобы подготавливал проекты договоров.

После чего Дутов получал деньги в качестве предоплаты, распоряжался ими по своему усмотрению, а стройку так и не начинал. Кстати, проворачивал мошенник свою схему без участия каких-либо сыновей. Всего, по данным следствия, с 2012 по 2014 год Дутов похитил денежные средства восьми потерпевших на общую сумму более 4 млн рублей. Ущерб до настоящего времени потерпевшим в полном объеме не возмещен. В итоге кроме внушительного срока суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших к Дутову.

Происшествия Правосудие Суд

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