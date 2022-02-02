Почта "СОЮЗа": Может ли белорус в России получить налоговый вычет за медицинские услуги

Закон

Может ли белорус в России получить налоговый вычет за медицинские услуги?

"Сама я из Беларуси, но вот уже несколько лет живу и работаю в России. У меня есть страховка ДМС, но в прошлом году я проходила определенные медицинские процедуры, которые в нее не вошли. Могу ли я оформить налоговый вычет на медуслуги, ведь ВНЖ у меня нет? Ульяна П.".

Право на получение налогового вычета в России имеют граждане, которые являются налоговыми резидентами РФ и которые получают официальные доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Гражданство или вид на жительство значения не имеет.

Налоговыми резидентами являются физические лица, находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Что касается дохода, то необходимо иметь официальное трудоустройство на основании трудового договора, договора подряда либо являться самозанятым лицом.

Расходы на лечение и приобретение медикаментов относятся к социальному вычету (п. 3 ст. 219 НК РФ). Это означает, что максимальный совокупный размер понесенных расходов в налоговом периоде (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) составляет 120 тысяч рублей, а возврат с этой суммы составит 15 600 рублей. Реализовать свое право на возврат налога можно не позднее 3 лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, когда были произведены расходы на медицинские услуги или лекарства.

Для получения социального вычета необходимо, чтобы медицинская организация (или ИП), оказавшая медицинские услуги, имела российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности. Вычет можно получить двумя способами - в налоговом органе или у работодателя. На сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.gov.ru) есть подробная инструкция, как получить вычет через ФНС РФ или через работодателя и какие документы при этом нужны.

Транспорт

Кто в России обязан проходить техосмотр?

"Имею вид на жительство в России, сам белорус. У меня есть автомобиль, который я иногда использую в служебных целях. Я слышал, что в конце прошлого года в России отменили обязательный техосмотр, но на работе мне сказали, что, если я буду у них работать на своем автомобиле, мне нужно пройти ТО. Так ли это? Сергей Н.".

Закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих гражданам, действительно уже вступил в силу (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 494-ФЗ). Однако техосмотр отменили не для всех, а только для тех граждан, которые используют свои машины и мотоциклы исключительно в личных целях.

Владельцы таких машин вправе проходить техосмотр по своему желанию. При этом, если гражданин приобретает машину или мотоцикл старше 4 лет, ему, перед тем как зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, необходимо пройти техосмотр. Если он купил машину младше 4 лет, техосмотр не нужен. Кроме того, обязательный техосмотр нужен, если в машину были внесены конструктивные изменения. В данном случае возраст машины не имеет значения.

В отличие от личного транспорта для такси, служебных машин, автобусов и грузовиков техосмотр остался обязательным. Так что если вы будете использовать автомобиль не только в личных целях, вам необходимо пройти техосмотр. Если машина будет использоваться в качестве такси или для перевозки пассажиров, если у вас автобус или грузовик более 3,5 тонны, то автомобилю до пяти лет нужно проходить ТО ежегодно, а старше пяти лет - раз в полгода. Также каждые полгода должны проходить техосмотр автомобили, перевозящие опасные грузы.

Документы

Будет ли действительно в Беларуси завещание, составленное в России?

"Будучи вдовой, я вышла замуж за россиянина. Сейчас я проживаю в России, а мои взрослые дети в Беларуси. Муж хочет, чтобы мы составили так называемое совместное семейное завещание. Мне не очень понятно, что это такое и будет ли данное завещание действительно в Беларуси? Спасибо. Зинаида Петровна Е.".

В российском законодательстве с 1 июня 2019 года появилось новое понятие - совместное завещание. Его могут составить только супруги, находящиеся в официальном браке. Совместное завещание позволяет супругам по обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам. При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность. Можно заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно. Оно утрачивает свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Также каждый из супругов в любой момент может выйти из завещания. В соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января 1993 года в городе Минске государствами - членами СНГ, "документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения". Это означает, что документы, заверенные в установленном порядке российским нотариусом, принимаются на территории Беларуси, и наоборот.